Trable českého šampióna. Začátek Lackovy obhajoby je vážně ohrožen

Úřadující mistr Evropy a největší favorit nové sezóny Adam Lacko podstoupil před šampionátem plánovaný operační zákrok. Z víceméně rutinní operace se však vyklubala kompletní revize břišní dutiny. „Vše bylo naplánováno tak, aby byl Adam do Misana úplně v pořádku a dnes absolvoval v Mostě plnohodnotný testovací den. Aktuálně ale není schopný řídit, natož závodit," hlásí ve čtvrteční tiskové zprávě týmový manažer Jan Kalivoda, který povolal do boje vždy připraveného veterána Davida Vršeckého.

„Z původního laparoskopického zákroku se nakonec stala plnohodnotná a docela komplikovaná operace. Pomalu se dávám dohromady, ale na Misano to moc nevypadá," líčí sám Lacko, který dorazil do Mostu v roli diváka a konzultanta. „Nemá cenu si nic namlouvat, moje neúčast rovná se vzhledem k formě Jochena Hahna a Norberta Kisse velké komplikace. Náskok nějakých pětatřiceti bodů se bude, vzhledem k vyrovnanosti nejužší špičky, stahovat hodně těžko. Navíc jsem v Misanu loni třikrát vyhrál, body se v závěru moc hodily," uvědomuje si obhájce titulu.

Rozhodne se až během prvního dne

Management roudnického týmu tak aktuálně pracuje s několika variantami. Jako nejpravděpodobnější se jeví start Davida Vršeckého. Ve hře je ovšem i Lackova účast s „ručením omezeným." „Když s tím Adam poprvé přišel, tak jsme se o tom vůbec nechtěli bavit, všichni jsme to považovali za šílené. Pak jsme ale konzultovali s lékařem a připustili možnost jednání. V této chvíli ale vidím Adamův start tak na 10%," odhaduje Kalivoda.

Pokud zdravotní stav dovolí, Lacko by do závodu nastoupil s cílem brát body aspoň za umístění kolem pátého místa. Vršecký by do takové akce nešel, ale nechce kolegovi radit.

O případném nasazení Adama Lacka se bude v Misanu rozhodovat až během prvního dne nového šampionátu. „Bude to o Adamovi a doktorech, každopádně si vyhrazuji právo veta. Faktem je, že ztráta v řádech několika desítek bodů hned na začátku velmi zkomplikuje plánovanou obhajobu, na druhou stranu, život není jenom o závodění," zdůrazňuje Kalivoda.