Lídr Octavia Cupu našel na okruhu F1 přemožitele

Sobotní závod přinesl drama především v boji o první příčku. Nabízíme pohled obou aktérů. „Povedl se mi start a pak se nám s Michalem Matějovským podařilo ostatním trochu ujet a já jsem si po prvním kole držel druhou pozici. Díky tomu, že jsme se zbytku pole vzdálili to bylo celé takové uvolněnější. Ze začátku jsem na Michala neútočil, ale pak jsem si říkal, že už bych měl, že nastal čas. Bylo tam pár krásných předjížděcích manévrů, ale nedařilo se mi udržet se před ním. Dvě kola před koncem jsem se před něj konečně dostal, ale přiznám se, že v tu chvíli jsem nevěděl, kdy bude konec. Když jsem pak viděl cílovou vlajku, byl jsem neuvěřitelně nadšený," liboval si Petr Fulín junior.

Michal Matějovský dodal: „Bylo to super. Od začátku u mě převládala spíš opatrnost, pak jsme se s Péťou Fulínem utrhli a jeli jsme si to svoje. Dvě kola před koncem měl Péťa malinko navrch v té poslední zatáčce a předjel mě na brzdy do první zatáčky předposledního kola. Myslel jsem, že si to na něj ještě do nějaké zatáčky nachystám a předjedu ho, ale to se bohužel nepovedlo. Taktika nevyšla, ale druhé místo je super."

Lídr seriálu Pekař se v pátém kole hned v první zatáčce střetl v boční srážce s Radkem Barešem a na moment vyjel mimo trať. Bareš byl nakonec za způsobení kolize diskvalifikován.

Matějovský znovu druhý

Nedělní závod poznamenal déšť. Pekař se brzy probil ze zadní pozice na první příčku, a tu už si pohlídal. Druhou vybojoval stejně jako v sobotu Michal Matějovský a drží ji i průběžně. Třetí dojel Fulín, který je na stejné pozici i po čtyřech závodech. Všichni tři startovali ze zadních pozic a dokázali se probojovat až na stupně vítězů.

„Sobota se nepovedla, měli jsme nějaké špatné hodnoty lambda sondy, takže to auto tolik nejelo a v prvním závodě jsem se s tím trochu trápil a neměl jsem takovou rychlost na rovinkách. Do druhého závodu už jsme to dali do pořádku. Důležitý byl start, který se mi povedl. Pak už se mi jelo dobře, protože když přede mnou není žádné auto, na mokru je to velká výhoda," říkal spokojeně Tomáš Pekař.

„Ne že by voda byla můj nepřítel, ale úplně ji mít nemusím. Určitě jsem jel opatrněji, na jistotu, ale zároveň na výsledek. Na druhém místě jsem se držel celou dobu. Petr Fulín se na mě malinko dotahoval, tak jsem si ho hlídal v zrcátku a trochu jsme se tahali. Dramatičtější to bylo ke konci, kdy jsme začínali předjíždět lidi o kolo. Jsem samozřejmě spokojený. S tím autem se skvěle jezdí a byly to parádní závody," přidal se Michal Matějovský.