Buggyra vyráží za obhajobou. Jen neví, jestli i se šampiónem

Ještě nikdy v minulosti se týmu, který vstupuje do sezóny v pozici obhájce individuálního titulu a Poháru konstruktérů, nestalo, aby jeho management neměl ještě pár hodin před prvním závodním víkendem jasno, který z jezdců zahájí sezónu jako týmová jednička.

„Na plnohodnotný výkon nemám, ale věřím, že bych v Misanu mohl jezdit kolem pátého místa. Na konci sezóny se bude počítat každý bod," přemítá rekonvalescent Adam Lacko.

O jeho možném startu se rozhodne nejspíše až v den závodu. „Absolutně netipuji, Adamovo řešení považuji za hraniční. Už proto, že v Itálii bude vedro, k tomu nehořlavá kombinéza a hojící se rány. A pásy, které tlačí právě na operovaná místa. Děsivá kombinace. Nedovedu si to dost dobře představit. Je to na Adamovi, leč jsem připraven uplatnit právo veta," ujišťuje manažer týmu Jan Kalivoda.

Vršecký je vždy připravený

V případě Lackovy absence zaskočí vždy připravený veterán David Vršecký. „Nemám s tím problém. Mám za sebou testování Adamova speciálu, auto znám. Pochopitelně by bylo lepší, kdyby jel Adam. Vím ale, jaké to je, když člověk sedne do auta. Všechno přebije adrenalin, najednou nic nebolí. Je ale asi rozdíl mezi kolenem a stavem po operaci břicha..." uvědomuje si zkušený závodník.

V pozici týmové dvojky se v Misanu představí nová akvizice Oly Janes. Angličan působící v čínské ekipě roudnického týmu absolvoval v kabině Buggyry několik ročníků prestižního anglického truckového šampionátu. Misano si hodlá užít. A také bodovat. „Mám sice něco za sebou, v zádech momentálně nejsilnější tým, ale na trati budu na všechno sám. S Davidem jsme strávili hodně hodin nad telemetrickými daty. Jsem rád, že se začíná v Misanu, okruh se mi nejeví jako příliš komplikovaný, což považuji za svou výhodu."