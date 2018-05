Lacko další úspěch nepřidal a z Misana veze průběžné páté místo

Oba dnešní výsledky českého jezdce byly důsledkem kolizí po startu. Ve třetí jízdě mu německý soupeř Sasha Lenz prorazil zadní pneumatiku a Lacko s ní absolvoval celý závod. "To bylo hodně o fous. Jsem rád, že jsem vůbec dojel. Na startu to tam přede mnou někdo zašlápl a to mě zaseklo. Navíc mně pak v první zatáčce Sasha prorazil gumu. Snažil jsem se pak hlavně dojet do cíle," řekl Lacko.

V závěrečné jízdě odstoupil z desátého místa kvůli špatné ovladatelnosti vozu. "Po startu jsem dostal ránu a přestalo mi fungovat řízení. Bohužel tak nepravidelně, že jsem nevěděl, kdy mi to vypne a kdy ne. Několikrát jsem vylétl i mimo trať. Nemělo cenu se s tím dál prát. Byl by to hazard," uvedl.