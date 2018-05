Na slavném vrchu Ecce Homo se utkají otec a syn Vojáčkovi

„Před sezónou jsme udělali obrovský kus práce. Já makal na fyzičce, kluci v dílně perfektně vyladili auto. Pro mne je Ecce Homo domácí tratí, tady jsem vyhrál svůj první závod, mám ze Šternberku přítelkyni. Chci se ukázat v nejlepším světle, to znamená vyhrát. Trať znám velmi dobře, když jsme na návštěvě u rodiny, alespoň jednou se na ní svezu. Mojí srdcovou záležitostí je Lipenské sedlo, kde umím získat nějaké desetinky navíc," přiznal Lukáš Vojáček, jeho velkým konkurentem je i loňský král českých vrchařů Tomáš Vavřinec. „Konkurence je ale ve všech kategoriích veliká. I s tátou si budeme brát body navzájem," dodal Lukáš Vojáček.

Petr Vojáček už překročil šedesátku, loni už se s kariérou loučil, poté co vyhrával s krásným Ferrari 430 GT. „Je to adrenalin. Jezdím už jen domácí šampionát, ale pořád chci být aktivně u toho a vyhrávat. Samozřejmě Lukáš je favorit, moc mu vítězství přeju, titul mistra Evropy by byl krásný, ale tak jako on jsem na Ecce Homo doma a tady ho chci porazit," nechal se slyšet otec. Oba závodí v barvách týmu Ennoble Racing.

Poprvé v roce 1905

Slavná trať Ecce Homo měří 7800 m a v letošním seriálu mistrovství Evropy je nejdelší. „Trať má dvě části, tu tradiční starou a novou, ale asfalt je tu asi nejlepší v Evropě. Šternberk patří spíš k rychlým tratím," charakterizoval slavný závod Lukáš Vojáček.

Ve Šternberku se jelo poprvé do kopce v roce 1905 jako součást vytrvalostních závodu Vídeň - Vratislav - Vídeň. Na trati Ecce Homo se v roce 1914 jel zkusmo první sólo závod do vrchu, další pokračování přerušila 1. světová válka, a nejen válečné konflikty byly příčinou dalších přestávek. V roce 1921 se tu jel první skutečný závod do vrchu. Letošní bude v pořadí 60. a 38. jako součást mistrovství Evropy.

V pátek 1. 6. jsou na programu přejímky a v 18 hodin slavnostní zahájení na náměstí ve Šternberku. Sobotní tréninky začínají v 8 hodin, nedělní závody pak v 8.30 hodin.