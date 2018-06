Bitva Vojáčků. Syn Lukáš porazil tátu Petra

Dramatickou rodinnou bitvu přinesl nedělní závod automobilů do vrchu Ecce Homo ve Šternberku, který byl pátým dílem evropského šampionátu a zároveň součástí českého mistrovství. Ve skupině A se v přímém souboji utkali otec a syn Vojáčkové. Lukáš si vítězstvím upevnil vedoucí pozici v ME, když vyhrál všech pět dosavadních závodů. Tátovi Petrovi, který skončil druhý, vzal body do domácího mistrovství.