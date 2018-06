Pekař si v Poznani upevnil vedení v Octavia Cupu

Pekař byl nejrychlejší už v kvalifikaci, v níž za sebou nechal Petr Fulína mladšího, který přijel do Polska ve výborné formě. Syn evropského okruhového šampióna mu to oplatil v prvním závodě. Zatímco Pekař špatně odstartoval, Fulín dal jasně najevo, kdo bude v závodě pánem.

Kubů v kotrmelcích

Drama se odehrálo v 7. kole, kdy Matouš Kubů narazil do svodidel, dvakrát šel přes střechu a zůstal v místech, kde ohrožoval ostatní. Na trať vyjel safety car. Vzhledem k postavení rozbitého vozu byl však závod předčasně ukončen s platným pořadím v daném momentu. Kubů naštěstí vyvázl bez vážného zranění. Vyhrál Fulín před Pekařem a Radkem Barešem.

„Poté, co Tomáš špatně odstartoval, bylo jasné, že nejdůležitější bude neudělat chybu. Soustředil jsem se na svůj výkon a neustále sledoval dění ve zpětných zrcátkách. Vše se nakonec podařilo a z prvního místa mám pochopitelně velkou radost," říkal spokojený Petr Fulín mladší.

„Hned na startu jsem ztratil tři pozice, a tak jsem musel od prvních metrů bojovat, abych se dostal zpět dopředu. Moc jsem si užil souboj s Radkem Barešem, kdy jsme téměř dvě kola bojovali bok po boku. Byla to hodně těsná, ale gentlemanská jízda," pravil Tomáš Pekař krátce po skončení prvního závodu.

Bleskový úder lídra

První dva jezdci z úvodního závodu startovali podle regulí až ze čtvrté řady. Vedení si krátce užil Tomáš Korený, ale lídr seriálu Pekař prokázal svoji zkušenost, brzy udeřil a už před sebe nikoho nepustil. Fulína zradila technika a musel se spokojit se šestým místem. V souboji o druhou příčku byl úspěšný Dan Skalický, třetí dojel Tomáš Korený.

„Je to škoda, měl jsem to slušně rozjeté. Až příliš jsem se soustředil na využívání závětří a motor s převodovkou v tom horku přehřál. Bohužel ochranný program elektroniky přišel přesně v okamžiku, kdy jsem se už dostal za záda Pekaře. Ztráta byla po tomto momentu tak velká, že se mi i přes rychlá kola nepodařilo dojet do cíle lépe než šestý," litoval Fulín.

Po třech dvojzávodech vede Pekař se 115 body, když čtyři ze šesti závodů vyhrál. Za něj se posunul Petr Fulín s 94 body. Třetí je se 70 body Michal Matějovský, který v Poznani nestartoval.

Seriál pokračuje v polovině července na německém Lausitz Ringu.