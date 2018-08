Motokrosař propadl Dakaru, na trati válčí s železy v těle

Slušný počin. Jan Brabec, motocyklista týmu Big Shock Racing, překvapil výborným čtvrtým místem ve Světovém šampionátu dálkových rally. Českému jezdci, který se přes 20 let své závodní kariéry věnoval motokrosu, se už ve druhé sezóně jeho působení v dálkových závodech podařilo vybojovat cennou pozici v kategorii Bajas. Jen 2 body přitom ztratil na 3. místo. Za sebou nechal ostřílené profesionály i tovární jezdce. Skvělý výsledek Brabec vybojoval navzdory zmeškanému závodu v Dubaji, kdy mu start znemožnilo zranění klíční kosti.

Když tento týden FIM (Mezinárodní federace motocyklistů) zveřejnila celkové výsledky letošní sezóny Světového poháru dálkových rally, měl tým Big Shock Racing další důvod k oslavě. Jan Brabec, rodák z Nosislavi u Brna, se pořadím šampionátu úspěšně prohnal na těžké a hůře ovladatelné dakarské motorce, přesto nechal většinu soupeřů na enduru za sebou, a zaparkoval na parádní 4. pozici.

Brabčák, jak jezdce oslovují týmoví kolegové, se však v první řadě připravuje na lednový Dakar, proto i svou účast v ostatních závodech podřizuje důkladnému tréninku. „Závody jezdím na dakarce, abych se s ní lépe sžil. Piluji navigaci, učím se soustředit na několikahodinovou jízdu. I mimo závody trénuji pět dní v týdnu. V posilovně hlavně silovou vytrvalost, na motorce koordinaci," líčí Jan Brabec.

Dálkové rally mu učarovaly. „Umístění příliš neprožívám. V dálkových závodech se stále rozhlížím. Je to moje druhá sezóna. Ale 4. místo potěšilo a musím přiznat, že Dakar mi dodal novou chuť zase závodit. Baví mě pestrost trati, krajina, která se pokaždé mění, našel jsem nové kamarády a novou motivaci. S motokrosem se pomalu loučím. Žiju teď Dakarem."

Železa šla zpět do ramene

Nejspíš by dosáhl v pořadí evropského šampionátu ještě výše, nebýt smolného pádu a zlomené klíční kosti, která mu překazila start v úvodním závodu v Dubaji. „Po letošním Dakaru jsem si nechal vytáhnout železa, která mi držela klíční kost po zranění a operaci podstoupené před čtyřmi lety. Co čet nechtěl, na prvním zcela decentním tréninku jsem spadl tak nešikovně, že jsem si ji znovu zlomil. Železa šla zpět do ramene a já propásl Dubaj," popisuje Brabec.

Cenného výsledku se Janu Brabcovi podařilo dosáhnout pod křídly sedlčanského týmu Big Shock Racing, se kterým se stal také nejúspěšnějším českým motocyklovým jezdcem Dakaru 2018.

„Brabčák za léta strávená v motokrosu získal pro dálkové závody dobrou průpravu. Zároveň je stále ochotný trénovat naplno, strávit stovky hodin na motorce, v posilovně, což přináší výsledky. Na Dakaru jsou úspěšní jezdci, kteří už mají něco za sebou, jsou zkušení a vyrovnaní. Honza má navíc velkou oporu v tátovi, který ho podporuje a stará se mu o motorku, velice rychle se sžil i s členy našeho týmu. Jestli vytrvá, určitě nám ještě předvede, co umí," těší se Martin Macík starší, majitel týmu.