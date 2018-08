Kopecký si podmanil úvod Barum rallye

Průběžně druhý je Rus Alexej Lukjaňuk. Vedoucí muž kontinentálního šampionátu zaostal za Kopeckým o 2,1 sekundy. Třetí je Václav Pech, který byl o dalších 1,7 sekundy zpět. V elitní desítce se z domácích jezdců drží sedmý Roman Odložilík, za nímž následují Miroslav Jakeš, Martin Březík a Filip Mareš.

Rallye dnes pokračuje osmi rychlostními zkouškami, které by mělo provázet proměnlivé počasí s deštěm. „Jelikož jsme nevyhráli kvalifikaci, tak bych byl rád, aby bylo sucho. To ale nebude, takže doufáme, že se nám podaří vždy zvolit správné pneumatiky a předvedeme to nejlepší," řekl Kopecký, který ve Zlíně ovládl předešlé tři ročníky soutěže.

Nad počasím a volbou pneumatik již přes startem přemýšlel i Sordo, který by také uvítal sucho. „Mohl bych si pak rallye více užít, takhle to bude ještě složitější. Řada domácích jezdců má se zdejšími tratěmi velké zkušenosti a dva průjezdy na dokonalé napsání rozpisu jsou málo," řekl šestý muž průběžného pořadí mistrovství světa.