Loeb psal historii. Slavil po pěti letech s parťákem, který životosprávou nutí soky k zamyšlení

Byl blahem bez sebe. Rozdával úsměvy, bouřlivý aplaus fanoušků po příjezdu do servisního zázemí mu vehnal slzy do očí. A když sklidil dlouhotrvající potlesk i při oficiální tiskové konferenci po Katalánské rallye, neskrýval dojetí. „Cítím se neuvěřitelně. Je to báječné. Připadám si jako ve snu," zalykal se štěstím Sébastien Loeb, francouzský pilot Citroënu C3 WRC, když ovládl víkendový předposlední díl mistrovství světa v automobilových soutěžích.

Loeb je absolutním králem rallye. V letech 2004 až 2012 byl devětkrát v řadě ve vozech Citroënu mistrem světa. Pak odešel do ústraní. Ještě v úvodu sezóny 2013 vyhrál tři závody ze čtyř, do nichž nastoupil. Následně se věnoval okruhovému šampionátu WTCC, bavil se účastí v mistrovství světa v rallyecrossu, kde si během tří let připsal dvě výhry. Rovněž bojoval na trati Rallye Dakar, kde ze tří startu vytěžil stříbro v roce 2017. Příležitostně naskočil do některého z podniků francouzského mistrovství a také do MS. Tak jako od pátku do neděle na pobřeží Costa Daurada.

Na rozpacích z počasí

Začal volnějším tempem. Ale postupně se ze sedmadvacáté příčky po úvodním měřené testu dral pořadím vpřed. Na konci první etapy byl čtvrtý, do nedělní bitvy o stupně vítězů už vstupoval z třetí pozice. „V sobotu jsem nemohl najít správný rytmus, pocit nebyl ideální. Ale neděle byla mým dnem. Od rána jsem byl ohromně motivovaný. Bylo sucho, já se za volantem cítil fantasticky a tlačil na plynový pedál ze všech sil," vyprávěl čtyřiačtyřicetiletý pilot.

Připsal si dva nejrychlejší časy a skočil na první místo pořadí. Třicet ostrých kilometrů jej dělilo o devětasedmdesátého vítězství kariéry. V předposlední zkoušce Loeb zaváhal a v jedné technické pasáži jeho Citroënu CR WRC zhasnul motor. Ale matador nezmatkoval.

„Jel jsem na limitu. A měl štěstí na pneumatiky. V sobotu jsme dostali informaci, že déšť nepřijde. Ale pršelo. V neděli bylo opět hlášeno sucho. Byl jsem na rozpacích. Ale rozhodl jsem se věřit a vzal gumy do suchých podmínek. Kdybych volil jinak, prohrál bych," přemítal Loeb v cíli, kde byl o 2,9 vteřiny rychlejší než Ogier.

Výhra po více než pěti letech

Stal se třetím nejstarším vítězem v historii světových šampionátů. Včera mu bylo 44 let a 244 dnů. Pouze Švéd Waldegard (46 let 155 dnů) a Fin Mikkola (44 let 331 dnů) byli starší, když ovládli některou ze soutěží MS. „Už jsem jednou skončil, takže si pocit triumfu fakt užívám. Je super být zase součástí šampionátu," neskrýval Loeb.

Od triumfu v Argentině 2013 naskočil do pěti soutěží MS. Čtyřikrát nebyl ani na stupních vítězů. Až ve Španělsku se dočkal. A hned zabral nejvyšší pozici. Dvě poslední Loebova vítězství dělí pět let a 176 dnů, čímž rovněž zabral třetí pozici v historických tabulkách.

Jen Shekhar Mehta z Keni a Francouz Jean Luc Therier dokázali vyhrát shodně po pěti letech a 359 dnech! „Když člověk vítězí pravidelně a má devět titulů mistra světa v řadě, je to přeci jen jiné, než když jsem musel na výhru čekat tlak dlouho. Uplynulo hodně doby od posledního vítězství. Proto mnou cloumají tak velké emoce," zalykal se štěstím Loeb, který vyrovnal vlastní rekord v počtu výher na jedné soutěži. Dosud bylo maximem devět triumfu v Německu. Nyní má Francouz stejné množství prvenství ze Španělska.

Chvála od českého pilota

„Ukázal, že je to šampión šampiónů. Byl neuvěřitelný," pronesl Jan Kopecký, pilot Škody, na adresu devítinásobného mistra světa, jemuž jako tradičně dělal navigátora Daniel Elena. Zaujal lehkou nadváhou a pravidelnou dávkou nikotinu, kterou si dopřával mezi každou z měřených zkoušek. „Evidentně dělám něco špatně, protože Daniel ve srovnání se mnou kouří, nesportuje, je tlustý a stejně vyhrává. Musím se nad sebou zamyslet," pronesl s úsměvem Julien Ingrassia, navigátor aktuálního lídra mistrovství světa Ogiera pilotujícího Ford.

Dost možná se v příští sezóně oba sejdou v Citroënu. Zatímco Ogier s Ingrassiou už mají kontrakty na rok 2019 podepsané, Loeba s jeho parťákem by tým podle zákulisních informací rád přivábil zpět. „Nepředbíhejme. Je příliš brzy myslet na novou sezónu. Teď si chci vychutnat vítězství," usmíval se tajemně Loeb.