Barth Racing vynechá nadcházející ročník Rallye Dakar

"Tím, že se organizátoři rozhodli všechny etapy uskutečnit v Peru, vznikla pro nás spousta dalších problémů. Rozhodli jsme se raději veškerou energii soustředit na rok 2020," uvedl manažer týmu Michal Burkoň. Podle prvotních plánů se měl Dakar v lednu příštího roku jet i v Ekvádoru a Chile, nakonec se ale trasa změnila.

V barvách týmu Barth v minulých letech závodili Josef Macháček, David Pabiška, Rudolf Lhotský nebo Zdeněk Tůma. "Jednoduše se nám nechtělo vynaložit velké úsilí pro to, abychom se na pár dní svezli po dunách v Peru. Tato země není pro nás a naše sponzory dostatečnou motivací," doplnil Burkoň, který věří, že v roce 2020 bude trasa atraktivnější a zajímavější.

Nejzkušenější člen týmu, pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Macháček, již několikrát ohlásil konec dakarské kariéry. Pokud by ale Barth startoval, zřejmě by opět závodil.

"Kdyby se jelo v Ekvádoru a Chile, asi bych se nechal přemluvit. Postavil bych se do kategorie hobby s bugynou," uvedl Macháček. Podle něj bude příští ročník Dakaru nejhorší v historii. A to zejména kvůli nejmenšímu počtu ostrých kilometrů. "Celkově se pojede pět tisíc kilometrů, v rámci závodních tras maximálně tři tisíce. No, co to je? K tomu organizátoři zdražili startovné. Opravdu nehodlám jezdit někde po písečku ve smyčkách kolem dokola," dodal Macháček.

Zvažoval, že se představí v konkurenčním závodě Africa Eco Race. Ani tam ale nepojede. "Nechtěl jsem si kazit jméno. Navíc to přece není vůbec žádná výzva, soupeřil bych akorát s velbloudy," dodal Macháček.