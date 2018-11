Ollie krotí Bestii. Nejdřív se jí bála, ale zvyká si

Sestavování buginy Can Am Maverick Ollie Roučkové.

Buginu Can Am Maverick si se svým týmem sama sestavila. Od základů. Skládání takového puzzle zabralo téměř dva měsíce. Teď se s ní ale musí rozloučit a poslat jí na přejímky do přístavu Le Havre. Mezitím bude jezdit na náhradní, která se ovšem od té na Dakar dost liší. „Je těžší, větší, budu mít pod zadkem stotřicetilitrovou nádrž, takže budu výš sedět, ale snad si za pár dní zvyknu," doufá čtyřiatřicetiletá závodnice.

Reakce na to, že změnila stroj i kategorii, byly prý vesměs pozitivní. „Máma mi řekla, to je úplně super, protože se ti nic nestane a nespadneš. To ještě nevěděla, že ta bugina jede jednou tolik a má víc koní," směje se Ollie Roučková, kterou teď čeká závěrečná tvrdá fyzická příprava.