Posedlí Dakarem. Tvrdohlavé palice razí za dobrodružstvím pod přísným dohledem

Posedlí Dakarem. S tímto názvem vyrazí besedovat za fanoušky do kinosálů v českých městech pilot kamionu Martin Macík mladší a motocyklista Jan Brabec. Členové týmu Big Shock Racing mají mnoho společného. Třeba tvrdou hlavu. A také rodinnou podporu, protože za lednovým dobrodružstvím na Rallye Dakar oba vyrazí znovu v doprovodu svých otců. V přiloženém videu se můžete podívat na reportáž, co s tatínky zažívají a co na sebe navzájem práskli.