Zlatá tečka! Čech ovládl rallye v Kataru, ale před vítěznou hymnou mu policie zabavila řidičák

Senzační zlatá tečka! Český pilot Vojtěch Štajf se Škodou Fabia R5 ovládl Katarskou rallye, poslední díl mistrovství Středního východu, která se jela v pátek a v sobotu. „Je to zadostiučinění a odměna za celý rok úsilí, které jsme účasti v šampionátu věnovali," rozplýval se v cíli závodu jezdec týmu Racing21. V absolutním pořadí šampionátu skončil druhý.

Štajf měl po nehodě při minulém podniku šampionátu v Kuvajtu obavy o stav vozu. Některé díly nechal poslat do Kataru letecky a naplánoval test, jenže loď z Kuvajtu dorazila o čtyři dny později, tudíž český pilot neměl šanci Fabii R5 po opravě vyzkoušet.

„Byl to trošku problém, protože auto dostává strašně moc zabrat. Trasy v Kataru byly rozbité, ležely tam velké kameny. Máme popraskanou podlahu, naprasknutou zadní nápravnici. Je neuvěřitelné, co auto vydrží," vyznal se Štajf.

Rallye našla zázemí v multifunkční hale, která před třemi lety hostila mistrovství světa v házené. A v těsné blízkosti okruhu pořádajícího pravidelně MS motocyklů. Na sever od Dauhá se jelo v drsných pouštních podmínkách.

Hodně drsné podmínky

Písek, kamení, místy bláto po přívalových deštích v úvodu týdne. Fantastické scenérie na mořském pobřeží střídaly cesty na dohled mešit a nekonečná poušť, kde mnohdy po trati ležely plechovky od nápojů, rozbité skleněné láhve či dokonce železné dráty.

Navíc ještě pár minut před startem rychlostních zkoušek křižovali tratě, po nichž se vzápětí bojovalo o vteřiny, Katařané v terénních motorizovaných korábech, aby je odstavili jen pár metrů od projíždějících závodních vozů a s nadšením sledovali počínání o vteřiny bojujících mužů navlečených v pekelné výhni do nehořlavých overalů a kombinéz.

Vojtěch Štajf s navigátorkou Veronikou Havelkou oslavují vítězství v Katarské rallye.

Michal Vítovec

Během pátečních čtyř měřených zkoušek byl český pilot čtyřikrát druhý, hned v úvodní sobotní zkoušce zajel nejrychlejší čas. I proto, že jeho hlavní sok v boji o vítězství domácí Nasir Al Attíja s Fiestou R5 po jednom ze skoků poničil levé zadní kolo. Poškození bylo tak závažné, že ještě na trati jej dojel český pilot.

„Potřeboval jsem moc neztratit, protože náskok na soupeře za námi nebyl moc velký. Dvakrát či třikrát jsem vyjel do volné stopy v terénu, ale byly tam velké šutry. Byla hloupost za každou cenu riskovat předjetí a ztratit třeba celou soutěž, tak jsem čekal, zda mě pustí. V jedné z vraceček uhnul a já mohl jet," vracel se k dění na páté rychlostní zkoušce Štajf.

Zabloudil, ale stejně slaví

V následujících pěti testech zajel nejrychlejší čas. O vítězství jej nepřipravila ani penalizace za mrzutý okamžik, kdy v poušti při sedmé erzetě zabloudil. „Jel jsem čtyři sta metrů blbým směrem. Nevracel jsem se, ale vzal to přímo k trati. Časově jsem nic nezískal, protože bylo třeba jet na dvojku a vyhýbat se velkým kamenům. Nicméně jsem nerespektoval trať. Penalizace byla vysoká, leč nezpochybnitelná," říkal Štajf.

Ještě, než si mohl vychutnat českou hymnu v centru starého města v Dauhá, hodně mu zatrnulo. „Měli jsme se ze servisního parku dostat na pódium za sedmatřicet minut, což se při zdejším večerním provozu prostě nedalo. Problémy měly i další posádky. Spáchal jsem tudíž pár přestupků," popisoval Štajf, proč jej k uzavřenému parkovišti naháněli muži v uniformách.

Z pilota byl spolujezdec

„Na červenou jsem nikde nejel, ale když to šlo, tak jsem předjížděl na plné čáre a místní policii se to stejně jako jinde ve světě nelíbilo. Naštěstí nás policisté zastavili až těsně před náměstím, tak jsem jim dal řidičák a popojel do parkoviště před cílovou rampou, což brali jako nerespektování místního orgánu," usmíval se Štajf, než z pódia po slavnostním ceremoniálu odfrčela s vítěznou Fabií R5 za volantem navigátorka Veronika Havelková a čtyřiačtyřicetiletý pilot usedl na místo spolujezdce. „Radost mi nic zkazit nemůže," culil se první nearabský vítěz Katarské rallye od roku 1986.

Po druhém příčce v Jordánsku a na Kypru, páté pozici v Libanonu a čtvrtém místě v Kuvajtu tak český pilot uzavřel sezónu v šampionátu vítězstvím a celkově bral druhé místo za Katařanem Nasirem Al Attíjou, který se pyšní už čtrnácti triumfy.