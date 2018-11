I přes nekonečný pořadník Praha uvidí velkou premiéru. Milionová zbraň má být poukazem na výhry

„Na získání vozu jsme pracovali už od ledna letošního roku. Podnět vzešel ještě o pár týdnů dříve od českého importéra. A já se vlastně změně nebránil, protože když Volkswagen postavil auto pro Dakar, bylo vítězné. Jakmile následně vstoupili do světa WRC, rovněž sbírali mistrovské tituly a byli nejrychlejší," vypravuje Vojtěch Štajf, který dosud pilotoval Škodu Fabii R5.

„Máme v týmu dokonce dvě. A rozhodně si je necháme, protože jde o skvělé auto. V případě Pola R5 jsme paradoxně objednávali vůz, o němž jsme mnoho nevěděli. Sbírali jsme informace z internetu, neoficiálními cestami... Vsadili jsme na pověst Volkswagenu, který do soutěží nikdy nepustil nic, co by ve světovém měřítku nebylo nejlepší. Doufám, že půjde o špičkový produkt. Německý tým určitě nebude chtít hrát druhé housle," přemítá Štajf.

Byť do nového vozu teprve usedne, přemítá o rozdílech proti Fabii R5. „Polo má modernějších podvozek, tudíž by mělo být rychlejší. Pro český stroj zase hovoří čtyři roky zkušeností. Každopádně já věřím, že moje nová zbraň bude nejlepší na trhu, což mi dodává obrovskou motivaci," vykládá Štajf.

Nijak neskrývá, že dostat se k novince na závodním poli nebylo snadné. „Pomohlo mi hodně lidí. Zástupci českého importéra, rakouský pilot Raimund Baumschlager podílející se na vývoji v roli konzultanta či Sven Smeets, nynější ředitel týmu Volkswagen, s nimiž oběma se osobně znám," přibližuje vyjednávání o získání vozu, jehož cena se pohybuje přibližně kolem sedmi milionů korun.

V Praze však Štajf ještě nebude pilotovat vlastní soutěžní auto, s nímž absolvuje v příštím roce český šampionát. „Prvních patnáct aut mělo zákazníky určené. Bylo jasné, že pro start na Pražském rallysprintu vlastní vůz mít nebudeme, tak jsme se domluvili, že nám půjčí auto tým Raimunda Baumschlagera, který si první ze tří kusů převzal ve čtvrtek. Auto bude úplně nové, absolvujeme jen krátký test dva dny před sobotní soutěží. Bude pro nás ctí Polo R5 představit fandům v Česku," pronesl Štajf. Dalších deset strojů vyrobených do konce letošního roku si rozeberou zákazníci z Finska, Itálie, Belgie, Portugalska, Švédska či Paraguaye.

Štajf na vlastní stroj z německé továrny bude čekat do prvních týdnů roku 2019. „K dispozici jich během celé sezony bude čtyřicet. Jenže čekací lhůta je obrovská. My jsme přitom potřebovali získat jeden z prvních vozů po Novém roce. Připraveným programem jsme splnili kritéria Volkswagenu, a tak nám vyšli vstříc."