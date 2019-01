Honička i ve dni volna! Při rallye v Africe přišla nezvyklá porucha českého kamionu

Jedou do Dakaru. Ale ne Dakar. Zažívají ovšem tradiční dobrodružství, jak se sluší a patří na soutěž v afrických podmínkách, kde před stěhováním do jižní Ameriky, probíhala Rallye Dakar.

I ve volném dnu měli pořádně naspěch. Příběh českých Tater 815 na Africa Eco Race 2019 pokračuje. I přes komplikace.

Nejprve se na trati druhé etapy s poruchou zastavila červenobílá Tatra a Petr Čapka se Zdeňkem Vodou museli odstoupit. Teď je ale v problémech i oranžovočerná Tatra Tomáše Tomečka. A z bryndy jí pomáhala Čapkova Tatra.

Tatra Petra Čapky

Media tým Tomáše Tomečka

Když bylo 2. ledna jasné, že právě tento vůz se startovním číslem 406 má zásadní problém, přijel pro něj Petr Foltýn s oranžovou Tatrou balai, a na tyči ji odtáhl do marockého města Zagora. Tam vozidlo čeká buď na opravu, nebo aspoň na přesun do České republiky.

V páté etapě pak ale zastavila závodní Tatra Tomáše Tomečka s prominentním číslem 400 na dveřích. „Zpět v Africe jezdíme od roku 2011 a nikdy jsme větší technické potíže neměli," krčí rameny Tomeček. „Ukroutila se spojková hřídel. Porucha, o které nevím, že by ji někdy někdo na Tatře měl. Ale je to technika a tohle je maratón do Dakaru, stát se může asi všechno."

Poslední problémy podobného kalibru spadají do roku 2005, tehdy se týkaly převodovky, a předtím do roku 2001, kdy praskla kloubová hřídel. „Je zajímavé, že se vždycky nakonec pokazí něco, co nemáme. Náhradní spojkovou hřídel jsme nikdy nevozili," navazuje Tomeček a pokračuje: „Doma už má manželka díly připravené, ale DHL to nestihne k nám včas přepravit. Museli jsme něco vymyslet."

A řešení vymysleli. Pomohl volný den, poskytl prostor pro improvizaci. Tomeček zatelefonoval Čapkovi a domluvili se na půjčení spojkové hřídele z odstavené tatry. Jenže, ta stála skoro 1500 kilometrů daleko!

V nedalekém městě Dakhla půjčili osobní auto, do něj nasedli pilot bílého balai Leopold Paďour a mechanik Pavel Kletenský.

Do Zagory přibližně 20 hodin jízdy. Pak demontáž a zase 20 hodin zpět. Stíhali konvoj Africa Eco Race do Mauritánie, aby mohl dál řádit Tomeček s opravenou Tatrou. S přiděleným časem a penalizací za nedokončenou pátou etapu se propadl z prvního na šesté místo. Za ním jsou oba ruské Gazy a nizozemský Ginaf Coen den Hartigha.

Vše se podle tiskové zprávy českého týmu odehrává se svolením Jeana-Louise Schlessera, šéfa Africa Eco Race, který po přejezdu do Mauritánie v písku pokračuje maratónskou dvojetapou.