Prokop si na Rallye Dakar výrazně polepšil, poskočil do druhé desítky. Lopraise zdržel defekt

omáš Kubiena opět patřil v peruánském písku mezi nejrychlejší čtyřkolkáře, ale pátý čas mu nestačil k udržení třetího místa a klesl na čtvrté. Martin Macík byl šestý v kategorii kamionů a celkově poskočil v neoficiálním pořadí na osmé místo, v první desítce se umístil i Martin Kolomý. Nejlepší český motocyklista Jan Brabec zajel 24. čas a posunul se z konce třetí desítky na 22. místo.

V kategorii automobilů zvládl nejrychleji 342 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku Francouz Sébastien Loeb, novým lídrem je Giniel de Villiers z Jihoafrické republiky.

Loeb s peugeotem vybojoval na trase z Pisca do San Juan de Marcona jedenácté etapové prvenství v kariéře s náskokem pouhých osmi sekund na Španěla Naniho Romu. Prokop za slavným Francouzem zaostal bezmála o deset minut, na trati ho zdrželi hlavně soupeři, které po startu ze zadních pozic nemohl předjet.

Český automobilový jezdec Martin Prokop si ve druhé etapě Dakaru v celkové klasifikaci výrazně polepšil.

Mariana Bazo, Reuters

"Tušil jsem, že auta přede mnou nám budou dělat problémy, obzvlášť jedna litevská posádka, se kterou mám blbé zkušenosti a která mě blokovala už pár let dozadu. Po 150 kilometrech jsme je dojeli a pak jsme se za nima trápili. Tohle nás stálo nějaký čas," řekl Prokop na facebooku. "Ale oproti včerejšku super. Etapa byla hodně dlouhá, konečně jsme se pořádně svezli, cítili jsme se parádně, tempo jsme měli, auto jelo. Posunuli jsme se dopředu a dál bojujeme. Nic není ztracenýho, ale nejde to tak, jak jsme si představovali," dodal.

V celkovém pořadí má na vedoucího pilota toyoty De Villierse ztrátu přes 26 minut a předstihl druhého českého účastníka Tomáše Ouředníčka, který si mírně pohoršil na 28. místo.

Dvojnásobný dakarský vítěz Násir Attíja z Kataru se po pondělním triumfu propadl na osmé místo, potíže měl i rekordman v počtu vítězství na dakarské rallye Stéphane Peterhansel z Francie a vypadl z první desítky. Loeb je s dvouminutovou ztrátou pátý.

Matthias Walkner na KTM, vítěz 2. etapy Rallye Dakar mezi motocyklisty.

Carlos Jasso, Reuters

Mezi motocyklisty udržel vedení Španěl Joan Barreda, na půldruhé minuty se k němu přiblížil po etapovém triumfu obhájce prvenství Matthias Walkner z Rakouska. Pilotům čtyřkolek podruhé vládl Nicolás Cavigliasso, Kubiena má na argentinského lídra už půlhodinovou ztrátu.

Macík byl v druhém soutěžním dnu českou jedničkou mezi kamiony. Za volantem liazu zvládl trasu o 19 minut a 19 sekund pomaleji než opět vítězný Rus Eduard Nikolajev v kamazu. Posunul se do první desítky průběžné klasifikace a má 20 sekund k dobru oproti devátému Kolomému s tatrou.

"Bylo to už dost rychlé, pak přišly duny. Honili jsme se se Šoltysem, to nás trochu zdrželo. Postupně jsme dost aut popředjížděli. Jeli jsme ale 200 kilometrů se zničeným tlumičem a 80 km před cílem odešel i druhý. S tím už umíme jezdit. Duny jsme museli sjíždět do levotočivé zatáčky, abych šetřil kolo," uvedl Macík a přiznal, že jeho posádka měla problém s projetím jednoho z kontrolních bodů. "Myslíme si, že jsme ho projeli, ale jsme trochu zmatení a nevíme, co si o tom myslet. Uvidíme, jak to dopadne," dodal.

Se ztrátou téměř hodinu a půl a až na konci druhé desítky dokončil etapu Aleš Loprais. Zdržel ho defekt a poté měl i technické problémy. "Chtěli jsme dnes něco získat, ale zase jsme ztratili. Dakar ale teprve začíná," konstatoval Loprais.