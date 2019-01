Macík se vklínil mezi kamazy a pošilhává na Dakaru po bedně

"Jsme rádi. Ale znáte nás, zas tolik to neprožíváme. A nezapomínejme, že jsme zatím ve 4. etapě Dakaru. Jeli jsme, jak umíme," uvedl Macík v tiskové zprávě týmu Big Shock Racing. "Stejně ale nechápu, jak nám dal ten Kamazák šest minut na posledních kilometrech," napsal na facebooku.

Se svým výkonem byl ale jinak vcelku spokojený. "Topili jsme, ale pořád jsme měli na mysli, že je maratonská etapa a musíme jet s klidem. Když to šlo, byla pista, tak jsem jel. Když to bylo v řečištích hodně kamenité, šli jsme pomaleji. Ale auto fungovalo výborně. Navigátor František se nikde neztratil. Já jsem udělal jen dvě malinké chybičky, poslal jsem to do nějakých kamenů. Jinak cajk," popsal Macík etapu.

Aleš Loprais na trati Rallye Dakar.

Instaforex Loprais Team

Do elitní desítky se posunul Aleš Loprais, který zajel osmý čas a průběžně je devátý. "Máme za sebou další náročný den, ale nic jiného už tady v Peru ani nečekáme. Jsme rádi, jak jsme tuto první ze dvou maratonských etap zvládli a snažíme se co nejlépe připravit na druhou, která nebude o nic jednodušší," uvedl Loprais, kterému bylo ve čtvrtek 39 let.

Martin Šoltys, jehož týmový kolega Martin Kolomý po středečních problémech potvrdil, že se v neděli postaví na start druhé poloviny rallye a bude bojovat v oddělené klasifikaci, naopak klesl na 15. místo. "Byla to další hodně těžká speciálka. Jsme zničení, ale v cíli. To je na Dakaru hlavní. Auto fungovalo naprosto bez problémů, jen jsme trochu bloudili. Hodně nám prášilo auto před námi, takže jsem nemohl jet úplně na plno," uvedl zástupce týmu Buggyra Racing.

Martin Šoltys s tatrou na trati Rallye Dakar.

BUGGYRA media

Prokop spokojený nebyl

Martin Prokop se i po 4. etapě udržel na průběžném 11. místě mezi automobily, ke spokojenosti měl však daleko. Ještě několik desítek kilometrů před cílem testu byl šestý, poté mu však praskla poloosa a nabral další ztrátu.

"Další nepovedený den...," lamentoval Prokop v cíli. "Začali jsme parádně, prvních 300 kilometrů se nám jelo super a bylo vidět, že jsme na tom opravdu dobře. Potom nám ve feš feši praskla poloosa a dostali jsme se do velkých problémů," přiznal pilot MP Sports týmu.

Martin Prokop se probíjí řečištěm při Rallye Dakar.

Martin Prokop Official Media

Díky tomu, že má podporu asistenčního kamionu, který jede také oficiálně v závodu, bude mít auto na dnešek připravené. "Uvidíme, co se nám podaří. V pátek nás čeká nejdelší etapa a auto teď není ve formě. Provází nás smůla a bojím se, že dobrý výsledek je ztracený. Budeme ale bojovat do konce," řekl Prokop.

Problémy měl i Tomáš Ouředníček, jehož přibrzdily dva defekty a menší kolize, při které poškodil spodní část auta. Ouředníček dojel ve čtvrtek 35. a průběžně je i nadále 22.

Brabec byl v řečištích opatrný

O jednu pozici si polepšil motocyklista Jan Brabec, který se posunul na 24. místo. "Doválčil jsem půlku maratonské a nevysekal jsem se jako loni. Není tady Pabiška, aby mi to pomohl spravit," pousmál se Brabec. "Jeli jsme krásné rychlé úseky, které se mi fakt líbily, ale pak přišla na řadu řečiště, která já absolutně nesnáším. Takže jsem jel na pohodičku, abych to zbytečně nezahodil," doplnil.

Magický pohled na peruánské duny, které jsou pro účastníky Dakaru tvrdým oříškem. Ztratit se v písečném trychtýři může znamenat konec nadějí.

Martin Prokop Official Media

Lehce vpřed se posunul i Milan Engel, který je nyní 32. "Bylo to docela dobré. Jeli jsme po dlouhých pláních, tak jsem to tam dával, co to šlo. Moc mi ale nejela motorka," řekl. Postavení mezi čtyřkolkami si vylepšil i jeho týmový kolega Tomáš Kubiena, který je pátý. Třetí člen týmu Moto Racing Group Olga Roučková startující v kategorii bugyn SxS ve výsledcích chybí.