Prokop si na Dakaru vylepšil letošní maximum! Macík opravoval, Loprais si polepšil a Kubiena končí

Martin Prokop v 5. etapě Rallye Dakar skončil osmý a vylepšil letošní maximum. Osmý je předběžně i celkově, v čele zvýšil náskok Katařan Násir Attíja. To Tomáš Kubiena nadějně rozjetou soutěž v Peru nedokončí. Pátý muž pořadí čtyřkolek musel odstoupit nedlouho po startu kvůli poruše motoru a spojky. Vyklidit přední pozice mezi kamiony musí i posádka Martina Macíka, jeho kamion musel být během etapy opravován, nakonec však dorazil do cíle, teďvšak čeká na přidělení náhradního času. Etapa totiž byla nakonec z bezpečnostních důvodů zkrácena. Naopak posun pořadím zaznamenal Aleš Loprais, který je průběžně na šestém místě.

Dvaačtyřicetiletý Kubiena nedorazí do cíle slavné soutěže ani na třetí pokus. Předčasně skončil i loni a předloni.

Kubiena měl velké technické problémy už v závěru čtvrtečního dne, ve kterém přitom směřoval k vítězství, nakonec ale musel kvůli ztrátě oleje zpomalit. Protože čtvrtá a pátá etapa měly přívlastek maratonská, neměl navíc přes noc k dispozici asistenci. Do pátého dne sice odstartoval, ale už na prvním kontrolním bodu byl zaregistrován podle průběžných výsledků se ztrátou přes tři a půl hodiny.

"Tomáš ukončuje Dakar 2019 před WP1 páté etapy kvůli poruše motoru a spojky. Na vině je jemný písek feš feš," napsal tým na facebooku.

Na trase z Moqueguy do Arequipy odstoupil také průběžně šestý motocyklista Paulo Goncalves z Portugalska. Druhý muž konečného pořadí z roku 2015 utrpěl při pádu zranění hlavy a ruky a při dvanácté účasti na Rallye Dakar už popáté předčasně skončil.

Na místě nehody mu pomáhal Brit Sam Sunderland a po dojezdu bylo vítězi rallye z roku 2017 od konečného času odečteno deset minut, které tam strávil. Sunderland se tím stal etapovým vítězem, protože byl jen o necelých osm minut pomalejší než nejrychlejší Xavier de Soultrait z Francie. V čele celkové klasifikace zůstal Američan Ricky Brabec.

Čech Jan Brabec zvládl 345 km dlouhou rychlostní zkoušku v 21. čase a hned za ním se umístil Milan Engel, který přitom až v závěru ztratil osm míst. "Měl jsem našlápnuto na dobrý výsledek, ale ke konci jsem hodně bloudil, nemohl jsem vyjet jednu dunu, zahrabal se a zbytečně ztratil spoustu času. Jednu chvíli jsem měl nohy nad hlavou, úplně stojku a od té doby jsem se strašně bál," přiznal Engel. Průběžně mu patří 29. místo, Brabec si polepšil na 23. pozici.

Pilot kamionu Liaz Martin Macík na Rallye Dakar.

Racing Shock Big, ČTK

Martin Prokop obsadil v kategorii automobilů osmé místo, vylepšil si letošní maximum a na stejnou pozici se předběžně posunul i v celkové klasifikaci. Druhé etapové vítězství v tomto ročníku vybojoval Francouz Sébastien Loeb, který o více než deset minut porazil lídra pořadí Násira Attíju z Kataru. Prokop zaostal za vítězem o 36 minut.

Český automobilový závodník Martin Prokop během 5. etapy Rallye Dakar.

Flickr

Průběžně druhý Stéphane Peterhansel z Francie měl potíže v závěru etapy a jeho ztráta na Attíju se téměř ztrojnásobila na bezmála 25 minut. Loeb je pátý.

Macík se ve čtvrtek posunul už na čtvrté místo průběžného pořadí, o den později však jeho šance na životní výsledek zhasly. Pilot týmu Big Shock Racing po skoku ulomil přední kolo. Posádce se ale nakonec podařilo poškozený kamion opravit a dojela do cíle bez předního náhonu. Macík však musel vynechat několik kontrolních bodů na trati a dostane tak i dodatečnou penalizaci.

"Bohužel, na 200. km po dlouhé rovince s feš fešem číhal nenápadný schod, po kterém následoval skok. Když bychom jeli tři metry vedle, tak by se to nestalo. Ale tak to je. Dopad byl tvrdý a odneslo ho kolo. Dali jsme se do oprav, naštěstí jsme s sebou měli náhradní díly, protože byla maratonská a už se nám podobná věc v minulosti stala," popsal Macík v tiskové zprávě své problémy.

V dnešním volném dnu na rallye bude tým kamion dále opravovat a čekat na přidělení času a rozhodnutí organizátorů, zda mu povolí pokračovat v závodě. "Chceme jet dál a udělali jsme maximum pro to, aby se to povedlo. (Kamion) Franta jede neskutečně. Ukázali jsme, že je reálné porážet i ruské kamazy, a v druhé polovině na to chceme zase šlápnout a přesvědčit, že to nebyla jenom náhoda, že na to máme," dodal Macík, pro nějž mohou být problémem neprojeté kontrolní body.

Ve výsledcích na oficiálním webu aktuálně figuruje jen devět kamionů. Loprais je průběžně osmý, podle informací na facebookovém profilu týmu ale žádal o úpravu času, neboť na trati pomáhal jinému kamionu. "Přesné výsledky nevíme, ale jsme v cíli a to je hlavní," napsal Loprais.

V sobotu má konvoj účastníků volný den.