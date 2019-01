Hřídel Tomečkovi uletěla jako řepa. Pro náhradní jeli mechanici v Africe tři tisíce kilometrů

„Uletěla mi jako řepa. Byla by to oprava na půl hodinky, hodinu, jenže já zrovna tenhle náhradní díl s sebou nevezl, přitom váží jen dvacet kilo. Nikdy mě ale taková závada nepotkala, ani nevím o nikom, kdo by ji někdy na tatře měl," říkal Tomeček. Do bivaku se dostal až na tyči za pouštní odtahovkou zvanou balai a penalizace za neprojeté kontrolní body znamenala pro do té chvíle nejlepší kamion soutěže ztrátu téměř 17 hodin.

Při sehnání náhradního dílu museli členové jeho týmu podstoupit neskutečnou, téměř čtyřicetihodinovou anabazi v autě zpátky po trase Africa Eco Race. Vše ale nakonec pro Tomečka dobře dopadlo a ve zbývajících šesti etapách se 48letý český pilot dokázal z chvostu výsledkové listiny probojovat až na konečné páté místo v cíli u Růžového jezera.

„Naše tatra má za sebou 15 let závodění, doteď bez větší poruchy. Furt žije, spíš je otázka, zda je na hraně životnosti víc kamion nebo já, kterému se blíží padesátka," vykládal při středečním návratu domů Tomeček, jenž v roce 1995 patřil do vítězné posádky Karla Lopraise ještě na africké Rallye Dakar.

Současnou Africa Eco Race jezdí od roku 2011 a až letos se tam poprvé nedostal na stupně vítězů. „Mohl bych říkat, kdyby nebyla ta hřídel, tak jsem nejhůř druhý byl, ale o tom maratonská soutěž není. Nejvíc si cením toho, že jsem i přes ten technický problém dokázal dojet až do Dakaru. Když jsem dva týdny sledoval v Africe místní lidi, kteří nemají zdaleka takovou hojnost jako my tady v Evropě s plnými břichy, ale přesto se umějí radovat a usmívat, tak mě to pozitivně nabíjelo. Tady se všichni jen mračí a čučí do mobilu," vysvětloval Tomeček, proč pro něj někdy není výsledek nejdůležitější.

„Miluju ten duch vzájemné pomoci, soudržnosti, který podle mě po přesunu klasického Dakaru zůstal v Africe. Mám radost, že se mi povedlo nakonec všechny nástrahy více než šest tisíc kilometrů dlouhé trasy zdolat, i když ten malér s ukroucenou hřídelkou mi pocuchal nervy. To je přesně zákon, že co si vezete náhradního, tak nepotřebujete a naopak," uvedl Tomeček.

Ve zdánlivě bezvýchodné situaci přece jen našel řešení. „Vymontovali jsme hřídel z balai kamionu a já po dnu volna v Dakhle odjel na start další etapy už do Mauritánie, ale protože i balai musel pro naše setrvání v soutěži zůstat pojízdný, byl jsem moc rád, že nám spojkovou hřídel ze své tatry půjčil Petr Čapka, který skončil už ve druhé etapě pro závadu motoru," vykládal Tomeček. „Moc děkuju svým mechanikům, kteří se pro hřídel vrátili až do 1500 kilometrů vzdálené marocké Zagory, kde Čapkův kamión zůstal stát," říkal s vděčností v hlase.

Leopold Paďour a Pavel Kletenský byli ti dva hrdinové, kteří nonstop jízdu ve vypůjčeném osobním voze značky Hyundai absolvovali. „Bylo to docela dobrodružné. Když selhaly mapy a navigace, museli jsme jet podle slunce. Někdy byl problém s dotankováním, přece jen pumpy neměly všude otevřeno, jak jsme zrovna potřebovali. Párkrát nás změřil i policejní radar, protože rychlost jsme moc nehlídali, ale většinou se nám to povedlo po vysvětlení důvodů ukecat," vyprávěl Paďour, jak jeli přes osmnáct hodin do Zagory, kde vymontovali zmíněnou hřídel spojky a frčeli zase téměř devatenáct hodin nazpátek.

„Vyšlo to tak, že jsme sotva stihli v Dakhle zprovoznit balai a už jsme museli spěchat na mauritánské hranice na ostrý start. Několik dnů jsme prostě zapomněli, že by se člověk taky měl někdy vyspat," přibližoval Paďour. „Já klukům bezmezně věřil. Ani jsem si nepřipouštěl, že by to nestihli, i když napětí tam bylo a ani jsem neměl v Dakhle nervy na to, abych se šel při volném dnu vykoupat do moře," přiblížil Tomeček.

Příští rok se chce do Afriky zase vrátit a znovu sám v kabině. „Za ty dva roky už vím, do čeho jdu. Nejsložitější je stíhat navigaci, ale ten pocit, jak se sám potýkáte s nástrahami tratě, všechna negativa převažuje. Mám to v Africe rád, zkusím zase nachystat svou mechanickou tatru, i když současná doba není opravárenská, ale spíš výměnná. Mě ale baví auto repasovat a různě vylepšovat, i když letos vítězné kamióny značky MAN byly hodně rychlé. Ale v tom africkém písku to není jen o tom, chce to jet i chytře," vykládal Tomeček.

Nováčkem na letošní Africa Eco Race byl Lukáš Kvapil na motocyklu Husqvarna, jenž obsadil ve své kategorii 25. místo. „Bylo to neskutečně těžké, řešil jsem spoustu problémů, motorku mi přejela bugina. Ale jestli si někdo myslel, že se do Dakaru nedostanu, tak se ve mně spletl," usmál se Kvapil.