Prokop se na Dakaru zlepšil a útočí na maximum

Prokopovi jedoucímu od pondělního karambolu s pohmožděnýma rukama pomohlo k posunu odstoupení dakarského rekordmana Stéphanea Peterhansela. Třináctinásobný vítěz skončil v úvodu dnešní 313 km dlouhé etapy okolo města Pisco kvůli zranění zad svého spolujezdce po jednom z tvrdých dopadů po skoku. Průběžně byl Peterhansel čtvrtý.

O šanci na vítězství nejspíš definitivně přišel také jeho krajan Sébastien Loeb, jenž dvakrát zůstal stát. Do té doby si přitom devítinásobný mistr světa WRC jel pro jasné vítězství v etapě, poté však nabral hodinu a čtvrt ztráty a za vedoucím Násirem Attíjou má už více než dvouhodinový odstup.

Už skončili. Stephane Peterhansel a spolujezdec David Castera z Francie.

Ricardo Mazalan, ČTK/AP

Katarský jezdec na voze Toyota si průběžné první místo pojistil výhrou v etapě a neohroženě míří za třetím dakarským triumfem. Před druhým Španělem Nanim Romou má náskok 51:27 minuty, třetí je Loeb.

Prokop dojel šestý s půlhodinovým odstupem a celkově na Attíju ztrácí ještě o tři hodiny víc. "Bylo to hodně velké peklo, protože to chtěli asi ještě vyhrotit. Bylo tam spousta měkkého písku, spousta dun a před cílem to ztížili tak, že jsme skákali přes krátery. Já už jsem nemohl, ruce byly špatné a přes rozbité úseky jsem nemohl jet. Jen jsem si držel nějaké tempo, abych se posunoval dále a neudělal nějaký větší průšvih," uvedl na facebooku Prokop.

V závěru také pomohl převrácenému Francouzi Cyrilu Despresovi. Pětinásobný vítěz kategorie motocyklů je přitom před poslední etapou Prokopovým nejbližším soupeřem v boji o páté místo.

"Viděli jsme ho, jak leží v ďolíku na střeše a prosí, abychom ho vytáhli, i když jsme věděli, že se tím možná připravíme o jedno místo v absolutním pořadí. Hezky prosil jak kočička na kolenou, tak jsme mu pomohli a nechali jsme tam hodně času, který nám snad odečtou. Alespoň jeden dobrý skutek, doufám, že se nám to v budoucnosti vyplatí," dodal český pilot.

Motocyklista Milan Engel obsadil v etapě 20. místo se ztrátou 40 minut na nejrychlejšího Michaela Metgeho z Francie, v průběžném pořadí zůstal šestnáctý. "Celý den se jelo v písku a v dunách, byla to velká dřina. Strašně jsme bloudili a jsem rád, že to mám za sebou. Byla to fakt horničina," uvedl Engel na facebooku.

Milan Engel na trati.

Carlos Jasso, Reuters

"S výsledkem jsem docela spokojený, byla to stabilní jízda. Moc jsem neriskoval a snažil jsem se šetřit motorku i sebe. Jsem rád, že jsem neudělal žádnou větší chybu," doplnil člen týmu Moto Racing Group.

Engel startuje na pátém Dakaru a jeho dosavadním maximem je 30. místo z premiérové účasti v roce 2015. "Snad už to doválčím do cíle a na rampu. Čeká mě závěrečných 112 kilometrů," dodal Engel před čtvrtečním dojezdem do Limy.

V čele průběžného pořadí je Australan Toby Price na KTM s náskokem pouhých 62 sekund před Chilanem Pablem Quintanillou. Třetí místo patří loňskému vítězi Matthiasi Walknerovi z Rakouska.