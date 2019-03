Afrika. Jižní Amerika. A teď zase něco jiného. Dakar se údajně přestěhuje

Že je téma možného stěhování Dakaru hodně aktuální, potvrdil pro Sport.cz Martin Prokop, který se v pondělí vrátil ze závodů ve Spojených arabských emirátech. "Všichni v depu o pořádání Dakaru v Saúdské Arábii mluví. Zaslechl jsem, že se jednalo nejen o přesunu do arabských zemí, ale i do Afriky, kam by organizátoři moc chtěli. Jednalo se o jihu kontinentu. Ale zatím na to zřejmě nenastal správný čas," řekl pravidelný účastník Dakaru v kategorii automobilů.

Podle Prokopa ale konkrétní dohoda ještě podepsaná není a existuje více scénářů. "Velké tovární týmy, které mají hodně informací, zvěsti o pořádání Dakaru v Saúdské Arábii šířily. Ale zatím je to všechno jen ve stadiu, že někdo něco řekl. Pokud vím, žádný kontrakt podepsaný není a ve hře je více variant," uvedl Prokop, pilot Jipocar racing týmu. "Velmi pravděpodobně se však dříve či později v arabském světě Dakar pojede."

Jedenáct zastávek v Jižní Americe

Slavná soutěž se v uplynulých jedenácti letech konala v Jižní Americe, kam se přesunula v roce 2009 z Afriky, v poslední době ale měli pořadatelé problémy s tvorbou tratě. Letos se jelo jen v Peru, zástupci okolních zemí již nechtěli platit poplatky organizátorům. Saúdská Arábie je údajně připravena uhradit 16 milionů dolarů ročně.

I proto se o možnosti, že bude lokalita rallye opět změněna, spekuluje již řadu měsíců. Před nedávnem se vynořila rovněž teorie možného návratu slavné soutěže do Afriky a na internetu se dokonce objevil návrh trasy vedoucí přes Angolu, Namibii, Botswanu a Jihoafrickou republiku.

Podle některých spekulací se Rallye Dakar měla vrátit do Afriky. Objevil se i návrh možné trasy.

www.autobakkierace.co.za

V souvislosti s možnou trasou na Arabském poloostrově bylo zmíněno i Jordánsko, kam by si dakarská karavana mohla ze Saúdské Arábie "odskočit".