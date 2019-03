Další výzva? Dvojnásobný světový šampion ve formuli 1 testuje v poušti vůz pro Rallye Dakar

Formule 1, šampionát vytrvalostních závodů, americká závodní série IndyCar. To vše už španělský jezdec absolvoval. Láká Fernanda Alonsa další výzva? Je to možné. Dvojnásobný mistr světa ve formuli 1 totiž v těchto dnech v poušti Kalahari testuje vůz Toyota Hilux, který letos vyhrál Rallye Dakar.

Po odchodu z formule 1 má Fernando Alonso stále napilno. Účastní se šampionátu vytrvalostních závodů, chystá se na slavný závod 500 mil Indianapolis a ještě vypomáhá McLarenu jako zkušební pilot a ambasador. Aby toho nebylo málo, testuje tento týden v Jižní Africe v poušti Kalahari vůz Toyota Hilux pro Rallye Dakar.

Bude to pro španělského jezdce další výzva, kterou by si chtěl zkusit? „Během posledních let jsem vyzkoušel různé série a různá auta,“ uvedl Alonso na webu Motorsport.com. „Teď jsem dostal příležitost zkusit si něco jiného, než jsem zvyklý řídit. Bylo to zábavné. Bezpochyby odlišné, ale zajímavé.“

„Je složité číst hrboly, jejich výšku, a ještě je rychle projet. Auto má dobrou přilnavost, rovnováhu, sílu i brzdy. Je to jen prvních pár minut ve voze, ale cítím se dobře. Lépe, než jsem si myslel, a to i navzdory teplu uvnitř,“ dodal dvojnásobný světový šampion ve formuli 1, který zatím neprozradil, jestli by jednou slavný Dakar nechtěl také absolvovat.

Jisté je zatím to, že hlavním cílem bývalého jezdce Minardi, Renaultu, Ferrari a McLarenu je zisk Trojkoruny motorsportu. Velkou cenu Monaka vyhrál během své kariéry ve formuli 1 dvakrát, čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans ovládl loni a letos by chtěl přidat vítězství v Indy 500, které mu k vysněnému cíli chybí.