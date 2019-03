Neuville vyhrál po Evansově defektu Francouzskou rallye

Vicemistr světa Neuville si v hyundai dojel pro první letošní vítězství, a to po Evansově problémech s pneumatikou s velkým náskokem. Se ztrátou 40 sekund skončil druhý obhájce titulu a domácí favorit Sébastien Ogier, Evans byl třetí.

Neuville po sobotní druhé etapě vedl před Evansem o necelých pět sekund, ale Brit v neděli dopoledne zaútočil a dostal se do čela. Jeho snahu však zhatil defekt. "Je těžké se s tím smířit, ale bohužel takové věci se stávají. Bylo to myslím na rovné cestě, asi díra nebo kámen. Přišlo to hodně nečekaně," litoval velšský pilot.

Neuville převzal vedení v šampionátu od Estonce Otta Tänaka, jenž skončil na Korsice šestý. Pátý závod MS se pojede za měsíc v Argentině.