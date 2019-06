Buggyra počítá pro Dakar se Šoltysem. Zkušený Kolomý má pozastavenou činnost

Tvrdá zkouška skončila, tým může být spokojený. „Podařilo se nám zde odzkoušet opravdu všechno, co jsme chtěli. Nové zesílené kardany, pro které jsou v podstatě nejhorší malé kvalty a sypký písek, kde se s krouťákem dostáváme hodně vysoko, jsme podrobili opravdu extrémní zátěži. Tak náročné podmínky jako tady nikde v Evropě nenajdeme," vysvětluje šéfkonstruktér David Vršecký důvod testování v Tunisu.

„Teploty se přes den vyšplhaly vysoko přes čtyřicet stupňů, takže jsme si mohli otestovat i chladící systém, který máme z velké části nový a musím říct, že všechno fungovalo. Veškerá data ale ještě důkladně vyhodnotíme v BTC," dodává.

Martin Šoltys v kabině kamionu.

Se stovkami kilometrů v sypkém písku se popasoval i pilot Martin Šoltys. „Jezdili jsme téměř každý den. Brzy ráno za úsvitu, kdy je písek ještě studený a tolik se nesype, i v odpoledních hodinách, kdy je tomu právě naopak. Tam už člověk potřebuje nějaké zkušenosti, aby se nezahrabal. Vyzkoušeli jsme si i navigaci, která je v tomto terénu také náročná. Musím říct, že z Tuniska odjíždím s dobrými pocity a plný naděje," pochvaluje si.

Co bude s Kolomým...?

Ožehavé téma posledních týdnů uvedl v úterním živém vstupu na pravou míru mentor týmu Martin Koloc. „Martin Kolomý je smluvním jezdcem týmu Tatra Buggyra Racing. V tuto chvíli má kompletně pozastavenou závodní a marketingovou činnost z důvodu opakovaného nerespektování dohod mezi týmem a pilotem. Každopádně s určitostí víme, že Dakar 2020 pojede posádka Martina Šoltyse. Zda do druhé Tatry usedne opět Martin Kolomý, nebo někdo jiný, budeme projednávat v následujících týdnech," avizuje Koloc.

Nefalšovaná písečná rapsodie...

„Potřebujeme budovat tým na silných základech. Mít jezdce, kteří s týmem žijí a dýchají za něj. Proto jsme se také rozhodli založit projekt Buggyra Academy, jehož prostřednictvím chceme hledat právě nadějné piloty již od dětských let a pomoci jim s jejich růstem. Po světě se pohybuje nepochybně hodně talentů motorsportu, ale momentálně se dokáží prosadit převážně ti, kteří na to mají patřičné finanční možnosti. To chceme změnit a dát šanci opravdu všem, kteří splní daná kritéria," vysvětluje.

První opravdu náročnou zkouškou Buggyra Academy prošla v Tunisku Aliyyah Koloc. „Je vidět, že talent má, a hlavně se nebojí. Vyzkoušela si jak jízdu s buggy Can-Am, tak s Tatrou. V minulých týdnech usedla také za volant okruhového speciálu nebo Škody RS. Zatím je to hledání, co jí bude sedět nejvíc. Učí se velmi rychle. Pokud bude pokračovat v tvrdé práci, má našlápnuto hodně vysoko," hodnotí členku akademie Vršecký.