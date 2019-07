Kamion se proměnil v ponorku, Macík přesto veze zlato

„Jsme spokojení, vyhráli jsme, auto jezdí špičku. Kromě jednoho karambolu, který mě mrzí, protože jsem klukům mechanikům přidělal práci a šroubovali do 5 hodin ráno, to bylo super," říká Macík. Španělská dálková rally také odhalila na novém kamionu pár detailů, na kterých mechanici, pod vedením šéfa týmu Martina Macíka staršího začnou pracovat hned po návratu do sedlčanských dílen. Do lednového Dakaru by tak Karlova forma měla být perfektně vyladěna.

Páteční vítězství s proraženou pneumatikou

Po prvním výživném závodním dnu, zahrnujícím dvě etapy, se Martin Macík dostal z druhého startovního místa do vedení. Ale nebylo to vůbec jednoduché. Karlovy dětské nemoci se v první dopolední etapě projevily v podobě neposlušné pojistky stěračů, která několikrát vypadla, např. když posádka projížděla brodem. Kamion se tak rázem proměnil v ponorku. Osvědčil se však nový mechanik David Švanda, když dokázal situaci za jízdy vyřešit. Macík také krátce stavěl u Jaroslava Valtra, který na trati řešil technické těžkosti.

„Pak už jsme letěli a všechny nechali minimálně 10 minut za sebou. Ale 5 km před cílem, na pistě v zatáčce, jsme to v rychlosti 110 km/h poslali do díry. Rána obrovská, Karel se splašil a byli jsme rádi, že jsme vše ustáli. Prorazili jsme zadní pneumatiku a nějak dojeli do cíle. Nakonec jako druzí v etapě," popisuje nečekaný moment páteční části Macík.

O pauze bylo možné pneumatiku vyměnit, ale na další akce nezbyl čas. Start druhé části se významně posunul po stížnosti závodníků v buginách, kteří se cítili ohroženi kamiony. Proto do páteční odpolední části kamiony vyrážely až po všech buginách, s několikahodinovým zpožděním a etapu dojížděly za tmy. Na 20. km se také ukázalo, že předchozí kolize Karlovi vyřadila servo, takže pilot musel trať dojet bez podpory řízení. „Měl jsem ruce vytahané až na půdu, ale dali jsme to. V cíli první. Karel jel dobře, trať letos byla překvapivě náročná a zrádná, takže super trénink na Dakar, tak to má být," popisuje Macík.

Sobota bez brždění

V sobotu druhý závodní den Baja Aragon odstartoval kratší 80 km dlouhou etapou a odpoledne na závodníky čekala trať čítající 160 km. I v první sobotní části si Karel se svou posádkou udrželi prvenství, ale nebylo zadarmo.

Martin Macík v písečných dunách ve svém novém kamionu pojmenovaném Karel.

Big Shock Racing

„Zážitek. Ostré zatáčky, brzdy dostávaly zabrat. Cesta byla užší než kamion, v brodu vám voda zvedne kapotu o půl metru, všude kameny, snadno prorazíte pneumatiku a jeden defekt vám tu může prohrát závod," líčí navigátor František Tomášek. Během delší odpolední části se navíc ozvaly brzdy, na kterých se projevila jízda v rozbitém terénu plném kamení. „Měli jsme vysokou teplotu na brzdách, takže nefungovaly přesně tak, jak by měly. Proto jsme zbytek závodu už dokončili s rozumem. Letěli jsme slušně, úplně bez rizika to v našem sportu nejde, ale jeli jsme ve větším klidu," popisuje nový mechanik David Švanda.

V poslední etapě do cíle o pár sekund dříve než posádka sedlčanského týmu, dorazil Jaroslav Valtr. Celkové vítězství v Baja Aragon ale nakonec vybojoval Macík se svou posádkou.

Další plány

Baja Aragon zahájila závodní sezonu. Na přelomu srpna a září čeká na tým Big Shock Racing ještě Baja Poland. Martin Macík, František Tomášek a David Švanda si s Karlem zazávodí také v říjnu na Rallye du Maroc. A všichni členové týmu se těší, že marocký maraton už si užijí i s motocyklistou Janem Brabcem, který se rychle zotavuje po nedávném zranění. A pak už přijde na řadu Dakar 2020 v Saudské Arábii, po kterém se závodníci opět potkají s fanoušky na své tour Posedlí Dakarem.