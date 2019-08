Macík se těší, jak v kamionu na Baja Poland prožene osobáky

Posádka dakarského týmu Big Shock Racing ve složení Macík, Tomášek, Švanda se osvědčila už ve Španělsku, když vyhrála závod Baja Aragon. Teď se čeští závodníci těší na Baja Poland, rally Světového poháru cross country, která startuje ve čtvrtek 29. srpna. V kabině žlutého kamionu Iveco, pojmenovaného Karel, zřejmě bude veselo. Nový dakarský speciál, vyrobený v sedlčanských dílnách, si to tentokrát rozdá s osobními automobily. Karel totiž bude jediným kamionem ve startovním poli.

V Polsku bude chybět jen motocyklista Jan Brabec, který momentálně dostává zabrat na specializované pražské klinice, kde v přísném režimu nabírá formu po zranění z tuniských testů. Týmový rebel si vede statečně a plánuje, že do 14 dní naskočí na dakarskou motorku.

"Baja Poland je další super trénink na Dakar. Najezdíme stovky kilometrů na rychlé, technické, písečné trati. Potřebujeme dál pracovat na Karlovi, hlavně na detailech tlumení, motoru a kabiny. Navíc nás baví honit se v kamionu s osobáky. Rádi bychom byli v TOP 10," plánuje Martin Macík.

Tým Big Shock Racing testoval v Africe

Nový mechanik David Švanda si dále ladí svá hejbátka v kabině, aby měl během jízdy dokonalý přehled o všech důležitých parametrech i kondici týmového kamionu. Pro navigátora Františka Tomáška je důležité zvyknout si na nový vůz a sladit se s Martinem a Davidem, i když navigace v Polsku pro něj bude spíš rutinní záležitostí. Posádka také očekává, že se podaří vyzkoušet výměnu pneumatiky v závodním tempu. „A hlavně se na nás v Polsku těší spousta fanoušků. A my na ně. Nejlepší je travnatá esíčková pasáž na konci trati, kde je pokaždé hromada diváků a všichni čekají, až kolem pojede náš kamion, největší auto závodu," doplňuje navigátor Tomášek.

Brabec tráví prázdniny v tělocvičně

Motocyklista týmu Big Shock Racing Jan Brabec kvůli zranění, které si přivodil při tréninku v Tunisu, ještě polskou rally vynechá. Aby byl co nejdříve fit, svěřil se momentálně do šikovných rukou fyzioterapeutů na pražské klinice, kde se rychle dostává do formy. Ale tvrdá dřina je stále nezbytnou součástí léčby. Tráví v tělocvičně minimálně 4 hodiny každý den. Posilovací cviky střídají rotoped a fyzioterapii.

Jan Brabec ještě před svým neplánovaným letem pouští...

Big Shock Racing

„Jsem v Praze druhý týden a intenzivně makáme. Záda se spravila, prsty už jsou dobré, vrátila se mi do nich síla. Teď děláme na koleni a snažíme se odstranit boleti v noze. Mám speciální dietu pro obnovení tkání, která by měla také pomoci. Za 14 dní už chci zkusit dakarskou motorku. Občas to bolí, ale fňukat nebudu. Fanoušci mě dost hecují a podporují, takže se nemůžu ulejvat. Mám radost, vše jde dobrým směrem. Díky všem," vzkazuje Brabec.

Čas mezi závody, tréninky a prací v dílnách vyplňuje tým také organizováním 2. ročníku projektu Posedlí Dakarem, díky kterému se bezprostředně po návratu z Dakaru 2020 v Saúdské Arábii Martin Macík a Jan Brabec opět potkají s fanoušky. Po loňském nečekaném úspěchu, kdy byly všechny sály beznadějně vyprodané ještě před začátkem Dakaru, proběhne příští ročník v devíti městech ČR a tour se zastaví také na Slovensku.