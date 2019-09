Ogier vyhrál v Turecku a znovu bojuje o rallyeový trůn

Tureckou rallye vyhrál Francouz Sébastien Ogier a díky třetímu vítězství v sezoně se vrátil do boje o titul mistra světa. Na lídra seriálu Estonce Otta Tänaka ztrácí úřadující šestinásobný šampion před závěrečnými třemi soutěžemi 17 bodů.

Tänak kvůli technickým problémům odstoupil ze sobotní druhé etapy a v Turecku získal jen pět bodů za vítězství v dnešní závěrečné power stage. Ogier navázal na triumfy v Monte Carlu a Mexiku z úvodu sezony, na stupně vítězů se dostal poprvé od červnové Portugalské rallye. V průběžném pořadí šampionátu předstihl dosud druhého Belgičana Thierryho Neuvillea, který byl v Turecku až osmý.

Ogier porazil o 34,7 sekundy dalšího jezdce Citroënu Fina Esapekku Lappiho a připsal si 47. vítězství v kariéře. Třetí skončil Nor Andreas Mikkelsen, který ztratil už více než minutu.

"Ty body jsme potřebovali. Naposledy v Německu jsme byli bez šance. Tady jsme na tom byli lépe a týmu pomůže, že se to po tom složitém období povedlo. Neznamená to, že bylo všechno ideální, pořád je co zlepšovat," uvedl Ogier po prvním double Citroënu v sezoně.

Jedenácté místo obsadil tovární jezdec Škody Jan Kopecký. Loňské vítězství v kategorii WRC2 se mu obhájit nepovedlo, o necelou půlminutu ho porazil Brit Gus Greensmith s fordem.