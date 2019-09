Obhájit letos titul byly pořádné nervy, přiznal staronový mistr Evropy Vojáček

Český pilot Lukáš Vojáček obhájil titul mistra Evropy v závodech automobilů do vrchu. S vozem Subaru Impreza WRX STi vyhrál devět z dvanácti závodů. „Byly to ale nervy, větší než loni," přiznal v rozhjovoru pro Sport.cz a Právo.

Spadl vám kámen ze srdce, když jste o víkendu v Chorvatsku obhájil titul mistra Evropy v závodech automobilů do vrchu?

Spadl. Jsem rád, že to klaplo. Letos to bylo větší drama než loni, pořádné nervy. Rozhodovalo se až v posledním závodě. Mně stačilo dojet čtvrtý, ale můj největší soupeř Ital Migliuolo nedokončil první závodní jízdu a bylo hotovo. Nakonec jsem skončil třetí, což stačilo. Celkově jsem vyhrál devět z dvanácti závodů, jednou jsem byl druhý, jednou třetí, v Itálii jsem nestartoval.

Takže byl letošní ročník těžší, než loňský?

Říká se, že obhajoba je vždycky těžší než první titul. Přesvědčil jsem se, že to tak je. Poslední čtyři závody byly vůbec nejtěžší, naopak hodně sladké pro mne bylo vítězství doma na Ecce Homo.

Vojáčkovu Subaru Impeza míří za obhajobou

archiv Lukáše Vojáčka

Proč ty poslední závody byly nejtěžší?

Hned po minulé sezoně jsme se snažili vylepšit motor. To se nám ale úplně nepovedlo. Právě v těch posledních závodech auto jelo občas jen na tři válce. Zakopaný pes bude někde v elektrice. Od půlky sezóny jsem jel navíc se sériovou převodovkou. Ta závodní se rozpadla právě na Ecce Homo. Nešel zařadit čtvrtý rychlostní stupeň. Byl jsem rád, že jsem na domácí trati vůbec dojel, vítězství bylo bonusem navíc. Nepodařilo se ale sehnat potřebné komponenty, tak jsme museli namontovat sériovou, což člověku na klidu nepřidá a auto to nezrychlí.

Stal jste se suverénem na evropských kopcích. Cítíte ještě někdy nervozitu před startem?

Pokaždé... Jiné už to nebude. Letos ji umocňovaly zmíněné technické problémy. Vždycky mi hlavou letí, co by se mohlo stát hrozného a zhatilo to moje šance.

Co vás teď čeká?

Chvilku budu odpočívat a užívat si titulu, musíme se ale brzy pustit do práce. Auto je třeba rozebrat doslova do šroubku. Musíme přijít na problém s motorem, může to být třeba jediný nalomený drátek. Kromě klasické repase je nutné vybrat správnou převodovku, vyměnit diferenciál. Je třeba vyřešit i sání vzduchu, subaru má nevýhodu v tom, že jde do turba kolem motoru a chlazení je shora. Také potřebujeme vylepšit šasí, dát nové tlumiče, protože ty stávající už jsou za zenitem. Práce je, jak se říká, jako na kostele. Při tom musíme čekat, jaká bude avizovaná změna pravidel, protože končí homologace, abychom se do předpisů trefili.