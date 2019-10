Posedlost Dakarem se vrací. Macík se rozcvičí v Maroku, Brabec ladí formu

Motocyklista Jan Brabec už má pro připravované besedy nachystáno pár poutavých historek. Jsou spojeny zejména s nepříjemným pádem během tuniských testů, kdy se zranil a aktuální dakarskou přípravu tak musel začít od píky. Teď se Brabec rozhodl pro nečekaný krok, kterým překvapil všechny, kteří znají jeho kaskadérskou náturu.

Vynechá marocký závod, aby mohl dokončit rehabilitaci a neohrozil tak svůj start na příštím Dakaru. „Rozhodl jsem se vypustit Maroko. Nechci nic pokoušet. Mám plnou nohu šroubů, takže rozumnější teď bude dál tady řádit s fyzioterapeuty a trenérem. Chci se poctivě připravit na Dakar," vzkazuje Brabec.

Tým Big Shock Racing testoval v Africe

Těsně před startem marocké rally začal také předprodej vstupenek na akci Posedlí Dakarem. Martin Macík a Jan Brabec se tak bezprostředně po návratu ze Saudské Arábie opět potkají se svými fanoušky, aby se podělili o čerstvá dobrodružství. Setkání s českými závodníky v lednu a únoru 2020 proběhnou v Praze, Brně, Bratislavě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Jablonci nad Nisou, Zlíně, Sedlčanech a Ostravě.

„I když ještě netušíme, jaké události aktuální ročník Dakaru přinese, očekáváme, že etapy v Saúdské Arábii budou drsné. Vypadá to na pestrou a hodně náročnou trať, tisíce kilometrů ujetých pouštěmi s dunami vysokými přes 250 metrů. Bude co zažít a taky o čem vyprávět. Nudit se určitě nebudeme my s Brabčákem, ani diváci, kteří za námi přijdou," vzkazuje Martin Macík.

Ve hře jsou poslední úpravy

Než se ale rozjede lednový Dakar, tým Big Shock Racing absolvuje od 3. do 9. října nejnáročnější část přípravy, týdenní Rallye du Maroc. Zde mají mechanici poslední možnost ladit Macíkův nový kamion, kterému nikdo neřekne jinak než Karel.

„Změkčilo se řízení a řazení, aby jízda byla pohodlnější. Přeorganizovali jsme také kompletní uspořádání doprovodného servisního vozu. Teď už si budeme hrát jen s nastavením," říká šéf týmu Martin Macík starší.

Závod je důležitý také pro navigátora Františka Tomáška, protože systém navigace je zcela totožný s dakarským. Po návratu z Maroka už přijdou na řadu poslední úpravy před prosincovým odesláním Macíkova kamionu, motorky Jana Brabce, pojmenované po babičce Anežka, bydlíku a dalších doprovodných vozů do Saúdské Arábie. Na konci prosince tým odletí do města Džidda, kde Dakar 5. ledna 2020 startuje.