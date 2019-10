Macík po velkém dobrodružství zdolal Marockou rallye

Hlavním cílem marocké mise bylo dokončit závod, nasbírat cenné zkušenosti, zažít si změny v navigaci (barevné roadbooky vyfasované jen krátce před startem) a testovat nový dakarský speciál. A to se podařilo. Přes 1000 závodních kilometrů, ujetých v terénu téměř totožném s dakarským, není možné jinde zažít. Mechanici mají po návratu do Sedlčan na čem pracovat. Jezdci mají na co vzpomínat. A fanoušci se mají na co těšit. Protože Dakar 2020 se blíží a jeho nový ředitel David Castera, který pro závodníky připravil i letošní drsnou marockou rozcvičku, naznačil, že příští ročník v Saúdské Arábii bude hodně dobrodružný.

Marocký křest ohněm

Letošní Marocká rallye dokonale otestovala odolnost, vynalézavost a pohotovost týmů. Extrémně náročná trať plná skal, kamení, skrytých schodů a zrádných řečišť rozbíjela závodní stroje a slušně naklepala i jezdce v kabinách. Posádka žlutého Iveca, pojmenovaného Karel, během pěti brutálních etap musela zvládnout několik defektů, uvízla v poušti se stávkující převodovkou, dvě etapy projela s rozbitým předním sklem, část trati s promáčknutou haupnou, poslední etapu dokonce s dírou v kabině.

Martin Macík párkrát dostal dobře mířenou ránu od rozkmitaného volantu a při dojezdech už byla pozadí posádky hodně potlučená a žaludky trochu na vodě. To nejlepší ze sebe museli vydat i týmoví mechanici, kteří zažili bezesné noci, kompletně strávené nad opravou Karla, případně sháněním nedostupných náhradních dílů po dalekém okolí. A nebýt jejich neuvěřitelného nasazení, smyslu pro improvizaci a šikovných rukou, žluté Iveco by neprojelo cílem.

Oprava Macíkova kamionu v polních podmínkách.

Big Shock Racing

„Po Maroku můžu říct, že s Karlem se dá letět mnohem rychleji než s Frantou. Je jasné, že řešíme dětské nemoci nového auta, ale proto jsme tady. Očistec, neskutečná rozbíječka. Dlouho jsem nezažil tak šílené etapy. Jsme dost zničení a Karel taky. Trať byla tvrdá, udrncaná, dlouhá. Ale jsme strašně rádi, že jsme všechno zvládli. Děkuji mechanikům za super práci, Františkovi, že moc nebloudil, Davidovi, že si uměl poradit. Jsem rád, že jsem s lidmi, na které je spoleh," hodnotí pilot Macík.

Česká síla v kamionové sekci

V soutěži kamionů startovaly pouze dva vozy. Identická Iveca sestrojená v sedlčanských dílnách, druhý speciál na zakázku pro Jaroslava Valtra. Kamiony měly samostatnou trasu. Navigace proto byla dost složitá, nikde žádné stopy, bylo třeba spoléhat na vlastní schopnosti.

Ve druhé etapě pomohl Valtr táhnout Macíka po problémech s převodovkou. Na začátku 4. etapy zase Martin čekal na Jaroslava, až vymění kardan, aby si společně mohli zazávodit. Nakonec se oběma novým vozům podařilo závod dokončit, přestože Macíkův kamion ve druhé etapě vyfasoval velkou penalizaci. Slušný úspěch, vzhledem k počtu strojů, které nakonec nedojely.

Macíkův kamion na startu marocké etapy.

Big Shock Racing

Tým Big Shock Racing teď čeká další práce v dílnách. Karel se musí znova dostat do ideální formy před prosincovým odesláním závodních strojů do Saúdské Arábie.

Už 29. října se Macík a Jan Brabec potkají s fanoušky v pražském Autoklubu, aby se vzájemně naladili na lednové dakarské dění. Současně byl odstartován předprodej vstupenek na sérii besed Posedlí Dakarem, která proběhne v lednu a únoru 2020 v deseti městech ČR a Slovenska. Macík navíc připravuje také projekt zaměřený na bezpečnost na silnicích.