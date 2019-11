Praga má nový motor i automatickou převodovku, libuje si před startem Rallye Dakar Loprais

Tatra nebo Praga? Tohle dilema řešil v průběhu roku český jezdec Aleš Loprais. Nakonec vyrazí Instaforex Loprais Team na Dakar 2020 (od 5. do 17. ledna) do Saúdské Arábie se zbrusu novou Pragou V4S DKR...

Jaká je Praga ve srovnání s Tatrou?

Samozřejmě jsme pracovali na tom, abychom se posunuli zase o kus dopředu. Je to zcela nové auto, i když některé osvědčené věci neopouštíme. Zůstáváme věrní osvědčenému kopřivnickému podvozku, tedy centrální nosné rouře a nezávislému zavěšení. Nicméně i tady jsme udělali oproti předešlé variantě určité úpravy tlumení. Díky provedeným změnám je auto klidnější, řiditelnější a pro mě osobně výrazně zábavnější. Líbí se mi, jaké zvládá boční náklony. Nestaví se tak rychle na dvě kola. Nejvíc jsem čekal od automatické převodovky, která má očekávání ještě předčila, ale to, co se podařilo udělat na podvozku, je pro mě příjemným překvapením. Jediné, co mě mrzí, je, že se nám nepodařilo vyměnit bubnové brzdy za kotoučové. Bohužel pro nás zůstaly nedostupné. S Pragou chceme samozřejmě bojovat o přední umístění.

Aleš Loprais se chystá na Rallye Dakar

Jaké jsou u nového vozu nejzásadnější novinky?

Když manuální převodovku nahradíš automatem a ještě osadíš jiný motor, použili jsme Iveco, který sice nemá tisíc koní, ale je méně poruchový a má ještě výkonovou rezervu. To všechno znamená také jinou elektroniku, jiné těžiště, které jsme se samozřejmě snažili centralizovat a snížit. K tomu přispělo i použití nových materiálů na již zmíněném šasi. Šli jsme cestou větší pevnosti, ale zároveň paradoxně i nižší hmotnosti materiálu.

Předchozí Tatra Královna už nestačila?

Královna je výborná, má na první pětku a věřím, že při správné konstelaci i na první trojku, nicméně na auta, která dnes mají 1200 koní a automat, jsme na rovinkách při rozjezdech výrazně ztráceli. Museli jsme to dohánět jízdou na hraně v technických pasážích a v zatáčkách. Pořád doháníme velké tovární tymy, to je realita. U Královny jsme se dostali do slepé uličky. Věděli jsme, že potřebujeme vyšší výkon, ale ten už nebylo možné uchladit. Na limitu, i finančním, jsme byli také ohledně servisu motoru Caterpillar.

Jel jste někdy s kamionem, který má automatickou převodovku?

S Pragou je to poprvé. Funguje to nadmíru dobře, což jsme si odzkoušeli. Užívám si samotnou jízdu a řeším jenom točení volantem (úsměv). Snazší by měl být i její servis. U Tatry trvala výměna celou noc. Důležité je automat správně nastavit, to jsme snad udělali.

Design auta je jiný, připomíná slavnou Pragu V3S...

Základ kabiny vychází z Tatry 815. Kabina je nižší i komfortnější, lépe odpružená. Nadstavba je také lehčí. Také jsme chtěli barvami designu zůstat čeští. Proto je v názvu i ono V4S jako symbolická návaznost na slavnou V3S a zároveň evokuje, že se jedná o čtyřkolový speciál. Praga také je nejblíže představám o spolupráci s továrnou. Nabídla hodně zajímavých věcí. I když se jedná o speciál, ale navazující na minulost a s výhledem do budoucnosti, techničtí komisaři pořádající organizace ASO tady několikrát byli, průběžně jsme jim posílali dokumentaci, takže autu dali zelenou. Požadavkům neodporuje. Na listopadovém mítinku v Paříži se bude mluvit o pravidlech pro další roky, od toho se odvine i budoucnost naší Pragy.

Kdo tvoří posádku?

Navigátorem bude specialista na místní pouštní rallye, s nímž už máme bohaté zkušenosti Khalid Al-Kendi ze Spojených arabských emirátů. Mechanik Petr Pokora s námi spolupracuje také už další čas.