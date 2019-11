Kolomý bude na Dakaru krýt záda Prokopovi. Po prvním svezení chtěl vrátit řidičák

Kolomý jednal o možnosti setrvat v kamionu s týmem Martina Macíka, pak ale dostal příležitost svézt se v závodním speciálu od Prokopa. „Myslel jsem, že po deseti minutách vrátím licenci i řidičák. Je to fičák, jak to má Martinův tým naladěné, jak to zatáčí, akceleruje... Neporovnatelný rozdíl," líčil nadšeně na čtvrtečním setkání s novináři o prvních zkušenostech s vozem, který je o osm tun lehčí než tatra, s níž dosud nástrahy Dakaru překonával.

Roli dvojky plnící úlohu rychlé asistence přijal šestačtyřicetiletý závodník bez problémů. „Pravidla jsou nastavená a tak to bude. Už s ohledem na to, že jsem kvůli smlouvě u Buggyry nemohl testovat, neodjel jsem žádný závod. Nic si neslibuju, chci si soutěž užít, zajezdit si s autem. Jako se děti těší na Večerníček, tak já se letos těším na Dakar," dodal se smíchem rodák z Bruntálu.

Místo Tománka Chytka

„Upeklo se to relativně rychle, i proto je role druhého jezdce pro Martina ideální. Není tam takový tlak, jako kdyby jel pro výsledek," poznamenal Prokop, který se vedle jednání s Kolomým musel vyrovnat s obtížnou situací. Tradiční navigátor jihlavského závodníka Jan Tománek totiž na začátku října utrpěl těžké zranění při havárii během soutěže v Maroku a jeho start v Saúdské Arábii byl vyloučený.

Martin Prokop (vpravo) a jeho navigátor Viktor Chytka.

Kateřina Šulová, ČTK

Prokopova volba nakonec padla na Viktora Chytku. „Jendovi už se naštěstí daří lépe, ale stále není fit, aby mohl závodit. Vypadá to na půl roku léčby. S Viktorem máme společně najetých dva tisíce kilometrů v poušti, spolupráce by měla fungovat," věří český jezdec.

Rallye Dakar se po jedenácti ročnících v Jižní Americe znovu stěhuje a v lednu příštího roku se uskuteční v Saúdské Arábii. Poprvé se slavná soutěž konala v roce 1979, kdy ji poprvé na trase z Paříže do senegalského Dakaru zorganizoval francouzský závodník Thierry Sabine. V Africe se odjelo 29 ročníků, jubilejní třicátý byl v roce 2008 zrušen kvůli nebezpečí teroristického útoku. Od roku 2009 se soutěž jezdila v Argentině, Chile, Peru či Bolívii.