Naloženo a sbaleno, chystá se premiéra po šedesátce

Roudnický tým s globálním dosahem oslaví hned dvě premiéry. Stejně jako všichni účastníci Rallye Dakar 2020 bude i Buggyra Racing zápolit poprvé v doposud nepoznaném prostředí Saúdské Arábie. Na rozdíl od konkurence tak bude ovšem činit ve dvou kategoriích, když vedle tradičních kamionů oslaví premiéru v kategorii Side by Side.

„Zabalili jsme a vypravili osm aut. Skoro by se chtělo říct, že máme to nejhorší za sebou," konstatuje manažer Jan Kalivoda, který povede svůj tým na šestém Dakaru v řadě. „Uplynulých pět let mě ale naučilo, že na Dakaru existuje jediná jistota, a to, že pokud auto nedorazí do cíle poslední etapy, není nic jistého."

Na přejímky se stojí fronta...

Jisté snad alespoň je, že všech osm vozů, včetně obou speciálů dopluje do Džiddy včas a 1. ledna 2020 dojde k bezproblémovému převzetí techniky. „Auta budou na moři podstatně kratší vzdálenost, než tomu bylo v případě jihoamerických Dakarů. Proto doufáme v absenci nepříjemných překvapení. Ale i s těmi jsme byli schopni se v minulosti vypořádat," konstatuje závodní inženýr Robin Dolejš.

Štěstí přeje připraveným

Vzhledem k přesunu offroadové divize do Španělska, proběhlo závěrečné testování na Pyrenejském poloostrově. Podle všeho se tak stalo k všeobecné spokojenosti. „Pojedu potřetí v řadě, takže bych mohl říct, že prodám zkušenosti. Na druhou stranu budeme v Saúdské Arábii všichni nováčky. Nerad dělám nějaké prognózy, před rokem to vypadalo vzhledem ke konání Dakaru v jediné zemi velmi jednoduše, pak z toho byl v Peru po navigační stránce mimořádně komplikovaný ročník," poukazuje Martin Šoltys, který držel v lednu ještě ve druhé polovině peruánského Dakaru umístění v první desítce.

Premiéru v kategorii Side by Side v barvách Buggyry zažije i pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček. „Slavit premiéru po šedesátce, komu se to poštěstí? Prakticky můžu vzít přes kopírák, co řekl Martin. Každopádně s Buggyrou přišla nová motivace, cítím se dobře. Navíc vím, že pro úspěch každého závodníka tolik nezbytné štěstí, přeje připraveným."

Startovní číslo je nalepeno...

S pocitem dobře odvedené práce „zabalil" i týmový šéf Martin Koloc. „Ať už to dopadlo v minulosti jakkoli, vždy jsem potřeboval mít pocit, že jsme pro úspěch udělali všechno. Přesně tak je tomu teď." Přesto se dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů, který pojede na Dakar poprvé jako vlastník týmu, nechce pouštět do prognóz. „Rallye spojuje s okruhy snad jen to, že v obou disciplínách mají auta čtyři rola. Martin má na první desítku, Pepa by měl hlavně dojet. Ale jak říkám, mám z toho všeho, včetně atmosféry v týmu, hodně dobrý pocit..." ujišťuje Koloc.