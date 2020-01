Kolomý se s osmi šrouby v zádech chystá z nemocnice domů

S osmi šrouby v zádech opustí automobilový závodník Martin Kolomý Fakultní nemocnici Olomouc (FNO), kde se podrobil operaci poté, co se zranil při testovací jízdě v Saudské Arábii před letošním ročníkem slavné Rallye Dakar. Propuštěn by měl být pravděpodobně zítra. Čeká jen, jak mu od výrobce přijde speciální ortéza.

Tým odborníků Neurochirurgické kliniky FNO vedený profesorem Lumírem Hrabálkem. Kolomého operoval již podruhé. Jezdec, který pochází z Bruntálu, tam vyhledal pomoc již v roce 2011, kdy havaroval s kamionem na Rallye Dakar v Jižní Americe.

„Tehdy to bylo těžké poranění páteře. Dělali jsme mu dost radikální operaci, která skýtala šanci na co nejlepší zhojení. To se podařilo velmi pěkně," zavzpomínal přednosta Neurochirurgické kliniky Lumír Hrabálek.

Martin Kolomý byl v olomoucké faklutní nemocnici hospitalizován od 9. ledna.

Zatímco v Jižní Americe si desetinásobný účastník Dakaru v kategorii kamionů zlomil první bederní obratel, teď, v Saudské Arábii, to byl třetí hrudní a třetí bederní obratel.

„Zajímavé je, že mnou operovaný obratel se ani nehnul, nárazu odolal. Nehodu ale nevydržela zdravá páteř, sousední obratel," podotkl operatér a dodal, že zranění Kolomého tentokrát nebylo tak dramatické a ani bolestivé. „Předpoklad je, že bude moci do roka znovu závodit i s těmi osmi šrouby, které má v zádech," ubezpečuje neurochirurg.

Obrátit se na olomoucké odborníky byl v případě potřeby závodník rozhodnutý už před nehodou. „Profesor Hrabálek tehdy odvedl perfektní práci. Od té doby jsem si nevzpomněl, že bych vůbec nějakou operaci absolvoval. Až když jsem teď letěl vzduchem v Saudské Arábii, vybavila se mi vzpomínka na něj," říká se smíchem se šestačtyřicetiletý závodník.

Martin Kolomý v péči lékařů.

Nešťastná náhoda a převoz vrtulníkem

V roce 2011 havaroval v plné rychlosti, nyní šlo podle něj o nešťastnou náhodu. „Už jsme končili testování a já jsem zajížděl do bivaku a na změklém písku jsem auto přebrzdil. Zapíchlo se mi za předek a pak už jsem se točil přes střechu. Týmový doktor nás s Jirkou Štrossem stabilizoval a poté, co zjistil, že mě bolí záda, zavolal vrtulník a po vyšetření na CT jsme volali rovnou do Olomouce," popsal dramatické události.

Před devíti lety se dal za šest měsíců od operace dohromady a v roce 2013 skončil na Dakaru pátý. Věří, že podobný průběh bude mít rekonvalescence, která bude probíhat doma v Bruntálu, i tentokrát a v příštím roce může spolupráce s týmem Martina Prokopa pokračovat.

„Dáme to dohromady, vše už máme nastavené, ale zásadní je v první řadě zdraví, závody vedle toho tak důležité nejsou," uvědomuje si Kolomý.