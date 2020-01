Dvě nehody, po nichž jsem kamarády nakládal do vrtulníku, mi ubraly na razanci, říká Prokop

Před Dakarem jsem nakládal dva kamarády do vrtulníku, a to z hlavy během rallye vymazat nešlo, přiznává Martin Prokop

Vrátil jste se ze Saúdské Arábie hodně rozčarovaný?

Neměli jsme rychlost, jak bych si představoval a byl jsem zvyklý z minulých sezon. Ani jednou jsem nebyl v etapě mezi deseti nejlepšími. Maximem byla jedenáctá příčka. Navíc nás potkala série problémů, které jsme dříve neměli. Nejprve jsme museli měnit poloosu, a ještě u toho došlo k menšímu požáru. Pak nás zbrzdily trable s plynovou kapkou. Jde o banální věc, kdy prostě nejde přidat plyn. Ale stává se holt i na Dakaru. Nakonec jsme soutěž dokončili relativně v klidu, což nebývá zvykem. A dojet tuhle rallye není nikdy snadné, takže by bylo rouhání, kdybych si stěžoval. Ale s výsledkem spokojený nejsem. Na druhou stranu, pokud má být dvanácté místo neúspěchem, jde o neúspěch komfortní.

Poprvé v historii se závod konal v Saúdské Arábii. Jak jste novou destinaci po předešlých čtyřech startech v Jižní Americe vnímal?

Chápu složitost nové lokality a krátkého času na přípravu. Jde o citlivé území s ohledem na okolní země. Bylo patrné, že organizátoři se určitým místům vyhýbali, protože to nešlo jinak. V itineráři bylo hodně mimořádně rychlých míst. Doufám, že do budoucnosti přibude více úseků, kde organizátoři nechají závodníky mnohem více potrápit.

Automobilový jezdec Martin Prokop na Rallye Dakar.

Hamad I Mohammed, Reuters

Původně váš tým měl mít v závodě dvě auta. Martin Kolomý měl jet jako vaše pojistka a krýt vám záda pro případ technických obtíží či defektů. Ale po těžké havárii v tréninku vůbec neodstartoval. Promítla se jeho absence do vašeho účinkování?

Byl jsem z toho hodně špatný. Najednou jsem byl v závodě sám a musel měnit strategii. Navíc havárie Martina pro mě těsně před startem byla připomínkou, že člověk není nesmrtelný. Pomáhal jsem jej vyndat z auta a následně i s přesunem do lékařského vrtulníku. A to samé v případě předešlého karambolu, kdy nehodu odnesl můj navigátor Honza Tománek.

Podobně mrzutý zážitek jste zažil už o pár týdnů dříve, kdy jste v Maroku při soutěži havaroval a váš navigátor Jan Tománek byl rovněž vážně zraněný. Poznamenaly vás dva těžké karamboly z hlediska rychlosti?

Určitě. Dvě nehody kamarádů jsem měl v hlavě. Ubralo mi to na razanci. Přes překážky jsem nejel, jak bylo třeba. Byl jsem uvnitř zablokovaný. Mnohokrát jsem si přitom opakoval, že si nesmím nehody pustit do hlavy. Ale prostě jsem karamboly nedokázal vytěsnit. Přes horizonty se na některých místech skákalo v rychlosti sto šedesát až sto osmdesát kilometrů. To bylo riziko, které jsem nebyl ochotný akceptovat. Hlava často velela, abych přibrzdil.

Při premiéře v roce 2016 jste dojel čtrnáctý, následně jedenáctý, sedmý a šestý. Letos jste se sesunul o šest pozic níže. Dopřál jste si přesto odměnu?

Šel jsem s ženou hned po návratu na pivo, protože v Saúdské Arábii jsme pivo ani nic dalšího neměli. To mi ve srovnání s minulými ročníky chybělo. Některé věci jsou prostě v Saúdské Arábii jinak. Tohle manko jsem nicméně už vyrovnal. Ještě bych potřeboval dohnat spánkový deficit, ale zatím nebyl čas.

Hup do písku! Martin Prokop na trati Dakaru.

Bernat Armangue, ČTK/AP