Loprais chystá dva soutěžní kamiony a vyjádřil se k situaci ohledně koronaviru na Dakaru

V posledních dnech se objevily informace, že se koronavirus objevil už na letošním Dakaru. Pokud si vzpomínám, i vy jste tam měl několik dní zdravotní problémy. Nepotkal jste se s tímto virem nakonec už v lednu?

Také jsem to slyšel, ale nebudu vytvářet nějaké senzace. Žádným testem jsem neprošel, ovšem možné to je... Čtyři dny jsem závodil s horečkami a chřipkou. Hodně jsem kašlal a byl jsem oslabený, ale tyhle problémy tam měla postupně skoro polovina účastníků. V té době bylo šíření koronaviru něčím, o čem jsme slyšeli, že se děje v oblasti čínského města Wu-chan. Nikdo se tím na Dakaru nezabýval.

Vám zmíněné zdravotní potíže nebyly divné?

Ani ne, prodělávám podobné horečky na každém Dakaru, včetně toho jihoamerického. Je to zapříčiněno třeba tím, jak z nás spadne ten stres z příprav, pak ze zimy letíme do tepla, do zcela odlišných klimatických podmínek, po mnohahodinovém letu s mnohahodinovým časovým rozdílem. Organismus na to reaguje po svém. Můj fyzioterapeut Bohoušek Jukl na to říká... Je to fajn, jsi ve formě (úsměv). Žádné další problémy jsem neměl a nemám, a nikdo z týmu také ne. Ale potvrdit ani vyvrátit setkání s koronavirem nemohu.

Aleš Loprais chystá na příští ročník Dakaru dva soutěžní kamiony.

Jak trávíte období nouzového stavu. Můžete vůbec dělat na autě?

Naše Lady Praga je úplně rozebraná, jak se říká do šroubku. Děláme celkovou repasi, samozřejmě i motoru, automatické převodovky, měníme spoustu komponentů. Pracujeme v omezeném režimu, protože nás na dílně musí být málo. Makáme v menších skupinkách.

Budete Lady oproti letošnímu premiérovému Dakaru nějak výrazně vylepšovat?

Lady se osvědčila. Využíváme získané zkušenosti z letošního Dakaru, takže k vylepšením určitě dojde, směrem k rychlosti i spolehlivosti.

Dozná změn i kalendář na tento rok?

Ten už jsme upravili. Chtěli jsme původně jet dubnovou Marocco Desert Challenge, ale to pochopitelně padá. Padají tak i testy a soustředění v Evropě. Vznikl tak prostor na velkou repasi auta. Po ní se přesuneme do Spojených Arabských Emirátů, kde bychom měli jet nějaké menší závody typu Abu Dhabi Desert Challenge a Duabi Desert Challenge, které byly také časově přesunuty. Ty chceme pojmout především jako testy. Pevně věříme, že Dakar 2021 se v lednu pojede, možná jako jedna z prvních, plně obsazených motoristických soutěží.

To ale hovoříte už o druhé polovině tohoto roku...

Přesně tak. Do SAE bychom se chtěli přesunout někdy v září. Dovezeme tam jak Lady Pragu, tak i loňskou Tatru Královnu, ale také doprovodný kamion a další vozidla, která tam budeme potřebovat.

Hodláte v Emirátech zůstat až do startu Dakaru?

Auta určitě, my tam budeme dlouhodobě testovat, pak se na nějaký čas vrátíme domů a zase poletíme do Emirátů.

To znamená vybudovat si tam i zázemí...

To již existuje. Měli bychom v něm zvládnout i náročné opravy či výměny, ale základním úkolem pro nás teď je, připravit obě auta tak, aby mohla v Emirátech zůstat. Z tamního centra budeme hvězdicovitě vyjíždět na testy do různých typů terénu a vracet se, vyhodnocovat získané informace, dělat úpravy a opravy. Odtud budeme jezdit i na zmíněné závody, a pak na start Dakaru 2021.

Zmínil jste, že na Dakar pojede i Tatra Královna. Kdo ji bude řídit?

Jméno zatím říct nemohu, protože ladíme detaily spolupráce. Pokud vše klapne, bude to zkušený český pilot. Celý program by jeho posádka měla absolvovat s námi, takže během nejbližších měsíců by mělo být jasno.

Máte informace, kudy by měla vést trasa Dakaru 2021?

Zatím spíš neoficiální. Organizátoři stále jednají, ale mělo by to být Saúdskou Arábií, Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty. To by se nám líbilo, terény jsou tam nádherné. Podrobnosti ale neznám. Víme jen o předpokládaných úsecích, kudy by trať mohla či měla vést. Na nich také chceme v rámci možností testovat.

Zeptám se ještě, jestli v rodu Lopraisů, včetně legendy Karla, jsou všichni zdraví?

Musím zaklepat na dřevo, všichni jsme zdraví, a to přeji nám všem, co žijeme na této planetě.