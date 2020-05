Pořadatelé Rallye Bohemia věří, že se v červenci závod pojede

Pořadatelé Rallye Bohemia věří, že se jim v červenci podaří uspořádat tradiční závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Předešlé čtyři podniky domácího seriálu byly odloženy nebo zrušeny, Rallye Bohemia by se ale od 10. do 12. července měla konat. Definitivní rozhodnutí padne měsíc před plánovaným startem.

"Rádi bychom jeli," řekl ředitel rallye Petr Pavlát ČTK. "Snažíme se soutěž připravovat tak, abychom měli veškerá povolení, což se nám daří. A co se týká epidemiologických věcí, tak tam samozřejmě musíme respektovat opatření, která budou v daný okamžik platit," podotkl Pavlát. Organizátoři spolupracují i s Autoklubem České republiky, který jedná se zástupci státu o podmínkách pořádání motoristických závodů.

Mladoboleslavští pořadatelé pracují s několika scénáři zejména s ohledem na možnou účast diváků u trati. Výhodou podle Pavláta je, že na většině míst se jich neshlukuje velké množství.

"Není to třeba jako hudební festival, kde jsou tisíce lidí na jednom místě. Když například rychlostní zkouška měří 15 kilometrů a přijde k ní dva tisíce lidí, tak nejsou všichni na jednom místě, ale jsou rozprostřeni. Jde o to ošetřit speciální divácká místa," řekl Pavlát, jenž věří, že se v příštích týdnech zvýší maximální povolená koncentrace lidí na jednom místě ze 100 na 500. "Pak si myslím, že bychom ani žádná opatření nemuseli mít, museli bychom to ošetřit jen na pár místech."

Speciální režim by každopádně platil na okruhu v Sosnové na Českolipsku, kde má rallye v pátek začít exhibiční částí. "Tam nás opatření zasáhnou asi nejvíce. Čekáme, kolik lidí tam bude moct přijít a jak to bude řešeno. Pracujeme s různými variantami, ale musíme počkat, co bude platit za dva měsíce," dodal Pavlát.