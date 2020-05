Má za sebou detox. Motorkář Brabec už zase vyjíždí do terénu

Tři měsíce o něm nebylo pořádně slyšet. Stáhl se do ústraní. Už je ale zase zpátky na motorce. V plném tréninku. „Po Dakaru jsem si lízal bolístky a nechal si vyndat železo z kolena. Potřeboval jsem si odpočinout od motorky a tréninku. Urovnat si priority. Byl to takový tříměsíční detox,“ vysvětluje motocyklista Jan Brabec.

Má za sebou nejbolestivější měsíce v kariéře. Přesně před rokem při testování v Tunisku vážně havaroval. Několik zlomenin, dva litry krve v zádech, utržená kůže. Takové byly následky. Dlouho se nevědělo, jestli stihne Dakar. Nakonec, i přes bolest, pouštní rallye absolvoval. A dokončil jí. Na 54. místě.

Bolest nezmizela ani po Dakaru. „Jak jsem tomu před Dakarem nedal klid a hned se vrhnul do tréninku, tak mi to železo dřelo o stehenní kost zespodu. Pomohlo až, když mi to železo nedávno vyndali," popisuje šestatřicetiletý motorkář.

Navíc se po Dakaru rozešel s týmem. Potřeboval se dát do pořádku fyzicky i psychicky. Podařilo se. Tři týdny už znovu naplno trénuje. „Jde to rychle nahoru. Na motorce se cítím perfektně," říká Jan Brabec. A jeho přítelkyně Nikol Haniková, která s ním na tréninky jezdí, dodává: „Je to zase Honza jako dřív. Spokojený, uvolněný. Super."

Motocyklista Jan Brabec při tréninku na písku

sport.cz, Sport.cz

Trénuje na motokrosové motorce. Na "dakarku" sedne ve chvíli, až bude jisté, jestli se pojedou nějaké závody. To je zatím velkou neznámou. Věří ale, že Dakar 2021 bude. Na něm chybět nechce. „Pojedu sám za sebe, to je jasná věc. Dakar je můj hlavní cíl. Chtěl bych být konečně do dvacítky. Protože jsem tam v předchozích ročnících vždycky byl a pak něco podělal."