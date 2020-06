Hledání skončilo. Kopecký odtajnil nového navigátora

Hloušek Kopeckého povedeným výkonem na soutěžích v Anglii a ve Španělsku přesvědčil. „To jsem si ověřil, že je to člověk na správném místě. Prakticky ho nemusím nic učit, pochopil všechno velice rychle a ty dva závody mistrovství světa jsou jeho dobrá vizitka. Hned na úvod se zapsal skvělým písmem," oceňoval kvality nového člena týmu bývalý mistr Evropy a světový šampion třídy WRC2.

Zkraje letošního roku ale vše nasvědčovalo tomu, že Hloušek nebude k mání. Jezdil totiž po boku Filipa Mareše v projektu podporovaným českým Autoklubem. A Kopecký tak zprvu lovil v jiných vodách. „Rozhlížel jsem se delší dobu. Najít spolujezdce na plný úvazek, který by vyhovoval mým podmínkám, není úplně snadné. Výběr byl dost omezený, zkoušel jsem přesvědčit k návratu i Péťu Starého. Dlouho jsem bojoval," přiznal pilot Škodovky.

Projekt, v němž byl Hloušek angažovaný, ale v květnu předčasně skončil. „Bylo mi kluků líto, že nemohou projekt dokončit. Honza se ale poté ozval s nabídkou spolupráce. Začal jsem o tom přemýšlet a rozhodl se, že do toho půjdeme," líčil Kopecký. „Jsem rád, že Honzu budu mít vedle sebe. Spolujezdec samozřejmě musí umět navigovat, musí se umět přizpůsobit a mít cit pro jízdu a itinerář. Ale musíme si i lidsky sednout. Neumím si představit, že bych měl v autě profíka, který přečte rozpis na rychlostní zkoušce jako básničku, ale pak bych si s ním neměl co říct. Takhle já nefunguju. U Honzy jsem si ověřil, že je to skvělý navigátor a pohodový člověk," doplnil.

Nová dvojice ve startovním poli se poprvé představí už tuto sobotu v testovací rallye na autodromu v Sosnové. „Sice bych mohl jet na oči, ale chci, aby mi četl, a naopak slyšel můj diktát při seznamovacích jízdách," plánoval Kopecký. Poté už oba vlétnou do českého mistrovství, které otevře červencová Bohemia rallye. „Bohemka bude jednodušší v tom, že se jedou takřka identické erzety a z loňska máme špičkové on-boardové záběry. Takže si na to sedneme a řekneme si, co a jak," vyprávěl sedminásobný domácí šampion.

Rallyeový jezdec Jan Kopecký (vlevo) a spolujezdec Jan Hloušek.

Roman Vondrouš, ČTK

Napoví hned první kilometry

Jak dlouho trvá, než se jezdec s navigátorem dokonale sžije? „Člověk musí dát trochu na první pocit. První společné kilometry napoví, jestli to fungovat bude, nebo nebude," přemítal Kopecký.

Kotrmelec přes střechu, který spolu s Hlouškem absolvoval při loňském startu v Anglii, ale do rámce spolupráce se spolujezdcem nezařazuje. „To tam vůbec nezapadá!" rozesmál se. „Potřebovali jsme dojet do cíle a přivézt body pro značku, abychom získali titul. Přizpůsobovali jsme tomu tempo a v jedné zatáčce jsem jel moc pomalu. Proto jsme šli na boudu," přiblížil Kopecký.