Kam s pravou rukou? Macík začal testovat Karla s automatem

"Na minulém Dakaru jsme byli jediní v elitní pětce, kteří jeli s manuálem. I z tohoto důvodu si myslíme, že automatika bude cesta dopředu," řekl Macík, který věří, že v náročném terénu mu automatická převodovka pomůže zrychlit.

"Pomoc by to měla být i v dunách. Já jedu nahoru na jeden kvalt, kdybych podřadil, zůstanu stát. Automat umí řadit pod zátěží. Mohl bych zrychlovat do kopce, když to auto povolí. Viděl jsme to u soupeřů, kteří se mi ve velkých dunách ztratili a nebyl jsem schopen je dohnat," podotkl pátý muž konečného hodnocení letošního Dakaru.

První testy s vylepšeným speciálem absolvoval tento týden. "Vyjeli jsme poprvé z dílny, takže vše je zatím hodně čerstvé. Budu se s Karlem (kamionem Iveco) znovu učit jezdit. Musím upravit styl jízdy. A mám trochu strach, abych se nenudil. Pravá ruka nemá co dělat," řekl Macík po úvodních jízdách.

Již po prvních kilometrech získal řadu poznatků. "Musím teď co nejvíce trénovat a zjišťovat, jak automat funguje. Rozjezdy a výjezdy ze zatáček budou určitě rychlejší než s manuálem," uvedl Macík s tím, že změna převodovky má i druhou stranu mince. Vedle vyšší ceny je to i servisní náročnost. "S manuálem jsme měli dostatek zkušeností, automatiku neznáme. Navíc je náročnější na chlazení," přiznal.

Ostrý závodní test nový kamion týmu Big Shock Racing čeká na začátku září, kdy by se měl Macík představit v Polsku. "Kalendáře se hodně měnily, což je nepříjemné. Na druhou stranu máme obrovskou výhodu, že vše se točí kolem Dakaru a ten se jede až v lednu. Doufáme, že vše bude, a nepočítáme s tím, že by nebyl," řekl Macík.

Třicetiletý jezdec, který na Dakaru startoval již osmkrát, by se ale vyrovnal i s absencí přípravných závodů. "Když nic nepojedeme, tak nebudeme mít kilometry, ale ostatní na tom budou stejně. Samozřejmě chceme jet, ale když to nepůjde, nebudeme doma sedět naštvaní. Musíme si najít jinou cestu. Třeba tréninky v Africe, kam se chystáme, když nás tam pustí. My budeme na leden připraveni a auto bude ready, to je jasné," uvedl Macík.