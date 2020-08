Pocit, který dá jen tahle klasika. Láska za dva miliony

Jako jezdec se na Dakar už nechtěl nikdy vrátit. Teď se Ondřej Klymčiw připravuje na svůj návrat. Ne už ovšem za řídítky motocyklu, ale za volantem historického vozu Škoda 130 LR, ve zbrusu nové kategorii Classic. „Tohle je první auto, které skutečně řídím. Žádné posilovače, nic. V sedačce cítíte přesně to, co to auto dělá,“ říká po prvních trénincích. Jak mu to ve škodovce jde, na to se podívejte v našem videu.

Úplně jistý ale start Ondřeje Klymčiwa v příštím ročního slavného podniku zatím stále není. Důvodem jsou chybějící finance. Peníze shání i na Hithitu. „Že by se to nepovedlo? Na rovinu, nad tím nechci přemýšlet. Beru to prostě tak, jakože jedeme," věří.

Rozhodnout by se mělo do konce prázdnin. To už bude hotové i auto. Pětatřicetiletý jezdec zatím trénuje s půjčeným. „Teď jezdíme s dvojčetem. To naše auto bude úplně totožné. Jen s úpravami, které z vnějšku nejsou vidět. Hlavní rozdíl bude v motoru, který bude mít zhruba o třetinu vyšší výkon."

O jeho dakarském comebacku se rozhodlo teprve nedávno. „Je to příběh starý asi pět týdnů. Napadlo mě to v zácpě," přiznává Klymčiw. Bývalý motocyklista na rallye naposledy startoval v roce 2018. Tehdy ve třetí etapě vážně havaroval a v nemocnici bojoval o život.

Takto se Ondřej Klymčiw dával dohromady po zranění z Dakaru 2018

Sport.cz

Zatímco předtím byl na Dakaru sám za sebe, teď pojede s navigátorem. Dalším motorkářem Petrem Vlčkem. „Myslím, že záběry z kabiny budou zajímavý," směje se Ondřej Klymčiw, když má odpovědět na otázku, jestli bude pokyny navigátora poslouchat.

Hlavním cílem první škodovky na Dakaru bude dojet do cíle. Posádka ale míří i výš. „Já nechci jenom dojet...Přál bych si i nějaký výsledek, tak do první poloviny startovního pole," neskrývá ambice Klymčiw.