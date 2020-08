První etapu Valašské rallye ovládl Pech, Kopecký je těsně druhý

Pilot vozu Ford Focus WRC Pech se drží v čele rallye od první rychlostní zkoušky, oba jezdci ale zajíždějí podobné časy. Ve třetí erzetě dokonce zcela shodné. Největší odstup v průběžném pořadí mezi nimi byl v průběhu dne 5,5 sekundy.

"Nevím, jak to popsat, je to super sport a přesně proto to děláme. Je to srovnané, jsou to nervy a záleží na tom, kdo to ustojí do konce. Na Lešné jsem zvolnil trochu moc kvůli lesklému a rozteklému asfaltu, v závěru na polygonu se nám zase dařilo," uvedl Pech.

Kopecký byl navzdory druhému místu spokojený. "Dnešek hodnotím skvěle. Jeli jsme špičkově, auto funguje parádně, hrajeme si s tím. Jedeme maximum, víc to nešlo. Zatím spíš hrajeme druhé housle, to se nedá nic dělat. Tak to někdy je. Všichni víme, že Vašek je špičkový šofér, který dokáže využít jakoukoliv techniku. Taky předvádí špičkový výkon. Hodně mě to baví, připadám si jako s Lukjaňukem na Barumce. Zítra ze sebe vydáme maximum, ale když se člověk podívá na skladbu erzet, musí být realistický," řekl úřadující český mistr.

Třetí místo po prvním dnu patří Filipu Marešovi, který bojuje s Janem Černým. Oba po 71 měřených kilometrech dělí osm desetin sekundy. Pátý je Miroslav Jakeš.

Valašská rallye bude pokračovat osmi rychlostními zkouškami v neděli, vítězná posádka bude známa po 15. hodině.