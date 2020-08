Podmol začal Řeckou rallye desátým místem. Zbrzdila ho penalizace

Celkem povedený úvod má za sebou Libor Podmol v Řecku. Po prologu Řecké rallye je na desátém místě. Úspěšný freestyle motokrosař byl přitom v cíli pátý, dozadu pořadím ho posunula až dodatečná tříminutová penalizace za překročení povolené rychlosti. „Dojel jsem svou první etapu v životě a jsem šťastnej. Výsledek je super, ale je to teprve začátek," prohlásil Podmol z týmu Orion Moto Racing Group. Jeho stájový kolega Milan Engel je zatím dvacátý, Martin Čábela drží 29. místo. Nejrychlejší byl Štefan Svitko.

Etapové soutěže v Řecku se účastní skoro padesát jezdců. Pro Libora Podmola se jedná o premiéru v dálkové rallye. A hned v prologu ukázal, že mu rychlost neschází. „Úvod byl fyzicky náročný. Kameny jsou tady všude, vždycky jsem zpomalil, když jsem je zahlédl," popisoval mistr světa ve freestyle motokrosu, kterému se krizová situace nevyhnula. „Jednou jsem nedobrzdil zatáčku a šel do křoví. To mě naštěstí podrželo, odrazil jsem se a jel dál. I tak jsem se nevyhnul dvěma navigačním chybám, které mě stály tak minutu času."

Do cíle dojel na pátém místě se ztrátou čtyř minut na vítěze. Jenže následně dostal od organizátorů tříminutovou penalizaci, která ho odsunula na průběžnou desátou pozici. Důvodem bylo překročení rychlosti. „Penalizace mě štve, ale už vím, kde byla chyba. Myslel jsem si, že je tu tolerance 3km/h, ale ono ne. Párkrát jsem jel v obci 52 až 53 km/h. A to mi neprošlo. Holt to není jak u nás s policisty. Příště už budu chytřejší," dodal Podmol, kterému motocykl Husqvarna seřizuje v Řecku jeho dvorní mechanik Petr Vesecký.

Podmolův týmový kolega Milan Engel měl technické problémy, Martin Čábala zase dostal šestiminutovou penalizaci. Na závodníky dnes čeká 180 závodních kilometrů.