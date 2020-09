Spousta motoristických šampionátů může zaniknout, varuje slavný fotograf Chytka

Po propuknutí pandemie trčel Chytka doma v Česku a odškrtával jednu domluvenou akci za druhou. Postupem času se ale zase rozhýbaly, před čtrnácti dny se přední český sportovní fotograf vydal na Baja Poland.

„Většina týmů je nyní ale hodně opatrná a raději šetří náklady, protože neví, co bude. A první, kde uberou, jsou vždycky marketingové výdaje. Sice jsou teď ještě na stejných číslech, ale nemohou riskovat. Místo třicetiprocentního nárůstu, který jsem po loňské roce očekával, tak odhaduji, že mi sedmdesát procent focení odpadne. Tedy jestli toho nezruší ještě víc," popsal.

Dalším problémem je pro Chytku samozřejmě také omezené cestování. „Například do Le Mans jsme jeli raději dvanáct hodin autem. Nechtěl jsem objednávat letenky, když by pak někdo z nás mohl být pozitivní. Létat z Prahy by nyní nebylo úplně rozumné, tak radši jedeme autem, abychom nebyli v kontaktu s lidmi. Naštěstí mi už došel negativní výsledek testu, takže dobrý," neskrýval úlevu.

Stopku Chytkovi v posledních týdnech vystavili často pořadatelé, kteří kvůli různým nařízením museli snížit počty zástupců médií. „Když už se daná soutěž konala, tak místo takových tři set fotografů, kteří jezdí na akce typu formule 1, nebo Moto GP, najednou dostalo akreditaci jen dvanáct lidí," prozradil s tím, že do Le Mans se mu podařilo dostat díky hlavnímu sponzorovi celé akce.

Na slavném francouzském závodě byl loni poprvé a znovu se tam těší. I přes fakt, že bude „čtyřiadvacetihodinovka" poznamenaná neúčastí fanoušků. „Díky ruchu motorů to sice nebude taková změna jako například na fotbale, kde je teď naprosté ticho, ale bez diváků to bude vypadat úplně jinak. Také novinářů bude daleko méně. Spousta fotografů se dostane jen na trať a ne do prostoru boxů. Já naštěstí budu i tam, o tom to tam dost je," popsal.

I přes znovu horšící se situaci Chytka věří, že velké závody už nezruší. „Situace samozřejmě není jednoduchá, ale lednový Dakar snad vyjde. Teď se přeci jede i cyklistická Tour de France, kde je daleko víc fanoušků než v Saúdské Arábii, tak to snad dopadne. Před Dakarem se někam na čtrnáct dní zavřu a budu úplně sám, protože si nemůžu dovolit, že bych tam nemohl odcestovat," okomentoval vyhlídky do budoucna.

Dle Chytkových slov je každopádně jisté, že pokud by se současný stav s koronavirem výrazně zhoršil, svět motorsportu by to nenávratně zasáhlo. „Organizátoři závodů tím trpí hodně už teď, jejich ztráty jsou obrovské. Všichni nyní jedou v režimu přežít a věří, že příští rok bude v pohodě. Ale jakmile to nebude ani příští rok dobré, tak to se spoustou šampionátů může dopadnout špatně," dodal.