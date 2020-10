Sexy kráska vydělává miliony. Byla jsem jen reklamní figurka, zlobí se na bývalé šéfy

Sexy dračice vrací úder. Pětadvacetiletá kráska Renee Gracieová se sice dávno rozhodla, že s kariérou závodnice je navždy konec, to jí ale nebrání v tom, aby si to se svými někdejšími šéfy vyřídila. Dáma, která se momentálně živí jako herečka ve filmech pro pány, se pochlubila, že vydělává balík. „Je to legrační a svým způsobem neuvěřitelné. Oni mě tehdy prodávali jako dobře vypadající závodnici. Teď si taky vydělávám v odvětví, kde těžím z toho, jak dobře vypadám," smála se Australanka v rozhovoru pro Daily Telegraph.