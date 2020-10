Nachystejte si dubléry! Macík obdržel bezpečnostní pokyny pro Dakar 2021

Týmy budou v průběhu závodu dodržovat pravidla, která se pořádající organizaci ASO osvědčila už během nedávné Tour de France. Jsou postaveny na třech základních opatřeních: systému provádění PCR testů, pohybu v uzavřené skupině dakarských účastníků, do které nebude mít přístup nikdo z vnějšího okolí, a také na dodržování zpřísněných hygienických pravidel během závodu.

Výprava týmu Big Shock! Racing bude mít 19 členů. Osvědčená posádka Macík, Tomášek, Švanda se pokusí ve svém kamionu Iveco, pojmenovaném Karel, zlepšit své 5. místo vybojované během předchozího ročníku. Zázemí týmu bude v rámci závodu opět zajišťovat bydlík značky Liaz, zásobu náhradních dílů poveze nákladní MAN a nově i další zrekonstruovaná liazka. Pořadatelé věří, že díky zodpovědnosti všech účastníků, si diváci i závodníci budou moci také v příštím roce užít jedinečnou dakarskou atmosféru.

Zařizování před odletem: testy i náhradníci

Mezi povinné náležitosti, které musejí splnit všichni účastníci závodu, patří omezení sociálních kontaktů 14 dní před odletem a také negativní PCR test provedený maximálně 48 dny před vstupem do Džiddy. Podmínkou účasti je také očkování proti sezónní chřipce. Organizátoři účastníkům Dakaru navíc doporučují podstoupit další test 1 týden před odletem do Saúdské Arábie.

Budeš muset mít rákosku a mlátit mě přes ruku, říká teď pilot Martin Macík svému navigátorovi

sport.cz, Big Shock Racing

„Začínáme zařizovat vše potřebné. Počítáme s tím, že přípravy na příští Dakar budou proti předchozím letům o něco organizačně náročnější. Ale určitě všechno zvládneme," říká Martin Pabiška, manažer týmu. Mezi další doporučení organizátorů závodním týmům patří zajištění náhradníků v rámci doprovodného týmu, kteří budou schopní v případě potřeby zaskočit, pokud by se u někoho objevil pozitivní test.

Vánoce budou rodinné

„Konec roku letos budeme všichni trávit jen s nejbližší rodinou. Od 15. prosince už bychom měli omezit kontakty s dalšími lidmi. Snad to psychicky zvládneme. Ale alespoň si užijeme děti, ženy a Vánoce," říká Martin Macík a dodává, že každý rok se snažil naordinovat si před Dakarem klid a málokdy se mu to podařilo.

Anna Fernstädtová křičela hrůzou v kamionu Martina Macíka. Nakonec si ale jízdu užila

Sport.cz

Další změnou proti předchozím letům je přesun na Dakar. Vzhledem k omezeným letům a bezpečnostním opatřením je aktuálně ve hře více variant, jak se do Džiddy dostat. Tým má jako záložní řešení už delší čas zarezervované letenky do Džiddy. Preferuje ale samostatný let, který by do Saúdské Arábie najednou dopravil všechny české týmy. V tuto chvíli probíhají společná jednání o konkrétních možnostech a podmínkách.

Budou se snažit vyhrát

„Musíme zmáknout pár opatření, být opatrní a udělat maximum, aby se nám podařilo v kompletní sestavě projít přejímky. Jakmile budeme všichni v pořádku v bivaku v Džiddě, v ten moment jdeme závodit, každý z nás ví, co má dělat. Budeme se snažit vyhrát Dakar a co nejlépe reprezentovat Českou republiku. Pojedeme pro všechny naše fanoušky. Věříme, že si s námi závod užijí a pomůžeme jim trochu se odreagovat od starostí, kterých je v poslední době víc, než by si kdokoliv z nás přál," říká Martin Macík.

Martin Macík na polské rallye Baja Drawsko

Big Shock Racing

Technické přejímky budou na programu 1. a 2. ledna a jejich součástí bude i PCR test, zajištěný přímo organizátory. Negativní výsledek jednotlivým členům týmu zaručí přístup do dakarského bivaku. V něm bude vyžadováno dodržování hygienických pravidel. Samozřejmostí bude nošení roušek, dodržování odstupů a pravidelné dezinfekce. Dakarská karavana vytvoří uzavřenou společnost, do které nebude mít přístup nikdo z vnějšího prostředí. Závodníky bude doprovázet také mobilní laboratoř provádějící v případě potřeby testy.

Podle aktuálního harmonogramu závodníci do první etapy Rallye Dakar odstartují 3. ledna ze saúdskoarabské Džiddy. Den volna na týmy čeká 9. ledna ve městě Ha´il. A do cíle náročného závodu dakarská karavana dorazí 15. ledna.