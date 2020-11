Přibalit elektrický psí obojek. Takový je plán české posádky na bezproblémové zvládnutí Dakaru

Čeká ho ještě spousta práce. Nejen na trati, ale i v dílně. Na slavné rallye bude totiž také mechanikem. Se spolujezdcem Petrem Vlčkem se rozhodli jet bez asistence. Se vším si musí poradit sami. „Je to jednak kvůli financím, ušetříme díky tomu 40 tisíc EUR (v přepočtu více než 1 milion Kč). A také se tím vlastně vracíme ke kořenům Dakaru, kdy závodníci prostě spali vedle auta. Když už jedeme se starým autem, tak by to mělo být postaru," vysvětluje rozhodnutí Klymčiw.

A aby toho nebylo málo, se vším se zatím potýká sám. Navigátor Petr Vlček, přezdívaný Anděl, totiž žije ve Spojených státech a společně se uvidí až těsně před odletem do dějiště závodu. Do Saúdské Arábie. „Do Škodovky si sedne až na Dakaru, tak to zkrátka je. Ale to zvládneme. Myslím, že zas tak rychle nepojedu. Musel jsem mu slíbit, že pojedu opatrně."

Když by přece jenom svůj slib nedodržel, přijde ze strany spolujezdce nepříjemná odveta. „Slíbil mi, že přiveze elektrický obojek na psa a dá mi ho na určité partie. Bude mít ovladač v ruce, a když podle jeho pokynů nepřibrzdím, tak dostanu ránu. Takový je jeho plán," směje se Ondřej Klymčiw.

Škoda 130 LR Ondřeje Klymčiwa při tréninku ve Vřesové na Sokolovsku

Sport.cz

Dva bývalí motorkáři by mohli mít na Dakaru, kromě netradiční části výbavy, i jednu výhodu. V dunách. „Tvrdí se, že motorkáři umějí hledat ty snadnější terény. Myslím, že v dunách to bude s autem jako na motorce. Nesmíte prostě ubrat. Na motorce nemáte nikdy problém, pokud to odsejpá. Když jedete rychle a máte tu hybnou energii, do písku se nezaboříte. Základem tedy bude, aby Anděl hledal správnou cestu a já furt držel plyn."