Rallyeový šampion Ogier bude příští rok pokračovat v Toyotě

Ogier prodloužil kontrakt dva týdny před závěrečnou rallye sezony v Monze. Rodák z Gapu je stále ve hře o sedmý titul, ale na druhém místě průběžného pořadí ztrácí 14 bodů na vedoucího týmového kolegu Elfyna Evanse z Británie.

O úmyslu ukončit po sezoně 2020 kariéru ve světové rallye hovořil Ogier už loni v létě. Rozhodnutí přehodnotil z velké části kvůli tomu, že letošní rok byl výrazně ovlivněn koronavirovou pandemií a oproti klasickým více než deseti soutěžím jich zbylo v kalendáři MS jen sedm.

"Stejně jako většina ostatních lidí jsem musel letos strávit hodně času doma a nemohl jsem dělat to, co jsem chtěl. Ukončit kariéru takovou divnou sezonou mi nepřišlo moc dobré. Takže samozřejmě, tohle byl jeden z důvodů, proč jsem si rozmyslel konec kariéry," uvedl Ogier v tiskové zprávě finského týmu Toyota Gazoo Racing. "Byl to krátký rok jen s několika rallye, ale stačilo to k tomu, abych si to v týmu užíval a užíval si řízení auta," dodal Francouz, jenž letos vyhrál březnovou Mexickou rallye, po níž šampionát na půl roku přerušila pandemie.

Ogier získal čtyři tituly v letech 2013-2016 s Volkswagenem a poté další dva v letech 2017-18 s Fordem. Na kontě má 48 vyhraných rallye, což ho řadí na druhé místo historických tabulek za krajana Sébastiena Loeba (79).