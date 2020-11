Ať je Dakar drsný! Poslední zprávy jsou nadějné, libuje si Macík

Vše se zatím vyvíjí slibně, technika je připravena, všichni účastníci výpravy vyfasovali povinné očkování proti chřipce a těší se na velké dobrodružství.

V sedlčanských dílnách celý rok probíhaly práce na vylepšení Karla, kamionu Iveco, který v lednu vyrazí podruhé na Dakar, nově s automatickou převodovkou a startovním číslem 503. Nemění se ani sestava v kabině kamionu a známé tváře zůstávají také v partě ostřílených týmových mechaniků. Přesto se poslední rok nedá srovnávat s žádnou z předcházejících sezon.

Nejen test na covid. Účastníci Dakaru budou muset mít i očkování proti chřipce, prozrazuje Martin Macík

Sport.cz, Big Shock Racing

„Nečekané změny tým přiměly upravit plán testování, ale paradoxně přinesly také čas navíc. Byl kompletně využit právě k práci na kamionu. I díky okolnostem můžeme pár dní před odevzdáním Karla pro plavbu do Džiddy potvrdit, že technická příprava nikdy nebyla důkladnější," říká David Švanda, palubní mechanik. Na Dakar 2021 bude 20 členů týmu Big Shock! Racing odjíždět s přesvědčením, že udělali maximum, aby se podařilo vylepšit letošní 5. místo.

Elektronický roadbook a kamery v kabině

Martin Macík už od pořadatelů dostal informaci, že členové jeho posádky budou zařazeni mezi prioritní jezdce. Měli by mít v kategorii kamionů startovní čísla 500-508 a budou během závodu přísněji sledováni, například kamerami v kabině nebo elektronickými roadbooky.

„Na elektronický roadbook jsem zvědavý, zatím jsem ho viděl jen na obrázku a mám pár otazníků. Papírovou verzi jsem mohl mít v ruce, elektronický bude napevno přidělaný. Chci věřit, že do něj dobře uvidím, i když zrovna poletíme vzduchem," říká navigátor František Tomášek.

Hned čtyři vozy vysílá do Dakaru stáj Buggyra. Mezi piloty trojnásobný vítěz rallye nebo Tomáš Enge

Sport.cz

Další informace se posádka dozvěděla z tiskové konference. Potěšilo, že Česká republika opět patří mezi země s nejsilnějším zastoupením. Odtajněná trasa čítající 12 etap povede místy, z nichž část už závodníci znají z předchozího ročníku. Tentokrát se ale pojede v protisměru a jezdce čeká slušná porce 4767 ostrých kilometrů. V plánu jsou tři těžké etapy na závěr. A zdá se, že ubyde přejezdů, což týmy ocení.

„Trasa vypadá dobře. My si nejvíc přejeme, aby byl další ročník náročný. Chceme, aby byl drsný technicky, fyzicky i navigačně. Užíváme si, když je Dakar takový, jaký má být. A podle posledních zpráv to vypadá nadějně," kvituje pilot Martin Macík.

Karavana vyráží do přístavu v Marseille

Vše je už nachystáno. Před pár dny byly dokončeny poslední úpravy na týmovém kamionu. Poté, co v něm otec a syn Macíkovi absolvovali testovací jízdu, Martin starší poznamenal: „V rychlejším závoďáku jsem ještě nejel." Všem, kteří šéfa týmu znají a vědí, že chválou zbytečně neplýtvá, bylo jasné, že Karel jede opravdu dobře. Kamion také dostal startovní číslo 503, úspěšně prošel STK, navigátor František Tomášek si v kabině doladil držáky na roadbook a Karel byl definitivně připraven.

Budeš muset mít rákosku a mlátit mě přes ruku, říká teď pilot Martin Macík svému navigátorovi

sport.cz, Big Shock Racing

V týmové flotile nově přibyl ještě servisní Liaz, poslední model, který sjel z výrobní linky. Poveze náhradní díly pro tým a také pro podvozek holandského vozu, vyrobený v sedlčanských dílnách, pro jezdce Maurika van den Heuvela. Do servisního MANu bylo vyrovnáno všechno nářadí, do bydlíku si každý z týmu nastěhoval zavazadlo s výbavou na 14 perných lednových dní. Už v pondělí týmová karavana vyjede směr Marseille, kde se nalodí na trajekt do Džiddy. V přístavu tentokrát neproběhnou klasické technické přejímky. O ně se postarají organizátoři sami a týmům pouze oznámí, co bude nutné v lednu v Džiddě dořešit.